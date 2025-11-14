EN
СМИ: ЕС нашел способ окончательно отказаться от российского газа

2 минуты чтения 13:08

Европейская комиссия поддержала новое соглашение Греции и американской ExxonMobil о разведке газа на шельфе в Ионическом море. Отмечается, что сотрудничество с Соединенными штатами поможет Европе окончательно отказаться от российского газа. Об этом пишет Euractiv.

По данным издания, соглашение о морской разведке с ExxonMobil было подписано на прошлой неделе. Euractiv назвал его решительным сдвигом для Афин, поскольку оно демонстрирует серьезную приверженность Греции использованию ресурсов морского дна, которое долго откладывалось.

Однако, как отмечает издание, соглашение о разведке газа вызвало недовольство у экологических организаций. Всемирный фонд дикой природы предупредил, что новые бурения могут закрепить зависимость Греции от ископаемого топлива на десятилетия и подорвать климатическую репутацию ЕС. Тем не менее Афины заявили, что тестовое бурение планируется завершить к началу 2027 года, а при подтверждении коммерческой жизнеспособности запасов добыча начнется в 2030 году и продлится не менее десять лет.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

Euractiv пишет, что Брюссель в этой ситуации не только не возражает, но и «тихо аплодирует». «США были и остаются ключевым надежным энергетическим партнером ЕС. Теперь у нас также есть торговое соглашение, которое усилит наше энергетическое сотрудничество», — рассказал Euractiv представитель Европейской комиссии, имя которого не называется.

По его словам, приоритет ЕС по-прежнему заключается в прекращении импорта российского газа не только за счет диверсификации поставок, но и через сотрудничество с «доверенными и надежными энергетическими партнерами». Отмечается, что в рамках стратегии REPowerEU блок планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2027 года.

Греция в этом вопросе выглядит достаточно решительно, отмечает Euractiv. Так, страна заключила с США первое долгосрочное соглашение о поставках сжиженного природного газа. Речь идет о 20-летнем контракте на покупку 700 миллионов кубометров в год начиная с 2030 года. Это по сути станет выполнением обещания ЕС закупить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов в течение трех лет.

