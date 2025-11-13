Украинцы рассказали о подготовке к худшей зиме в истории

Украинские семьи готовятся к долгой и холодной зиме с отключениями электричества из-за российских ударов, пишет Би-би-си.

Посетивший Украину журналист издания пообщался также с чиновниками и сотрудниками энергетических компаний. Они уверены, что Москва попытается уничтожить всю энергетическую систему Украины. Неназванный высокопоставленный чиновник рассказал, что наступающая зима может стать худшей в истории Украины.

Один из послов европейских стран посоветовал анализировать и другие риски, возникающие из-за российских атак. Он считает, что удары по энергетической системы Украины способны нанести серьезный ущерб и другим секторам экономики. «Они не получат хлеба из пекарни по утрам и не смогут пойти на работу, поскольку на фабрике нет электроэнергии», — рассказал посол.

В это же время попытки завершить конфликт дипломатическим путем, вероятно, поставлены на паузу, отмечает Би-би-си. В Европе продолжаются споры о выделении помощи Украине за счет российских замороженных резервов, однако прямо сейчас «казна Киева явно пуста».

Потенциальный энергетический кризис беспокоит украинское правительство больше всего, отмечается в материале. Чиновники опасаются, что уставшие после почти четырех лет войны люди будут демотивированы, если в Украине начнутся массовые отключения света.

Би-би-си со ссылкой на данные научного исследования пишет, что украинцы в три раза чаще страдают от бессонницы, чем живущие в других странах люди. Собеседники издания связывают это с постоянной работой системы воздушной тревоги по ночам. Сложности со сном сохраняются даже в тихие дни.

Тактика России, по мнению собеседников журналистов, заключается в попытке разделения Украины на две части в вопросе электроснабжения. Москва, вероятно, попытается оставить без света и тепла территории к востоку от Днепра и сейчас не нацеливается на электростанции на западе Украины. Цель — спровоцировать протесты украинцев против властей.

При этом данные соцопросов не фиксируют снижения оптимизма украинцев — положительно на будущее страны в октябре 2025 года смотрели 56% опрошенных. В мае таких людей было 43%. Надеются на положительный исход и собеседники журналистов среди представителей власти. Один из них рассказал, что страна победит в войне, если сможет продержаться до 1 апреля.