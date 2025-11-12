EN
EN
Мир

Закончившаяся «жестким порно» Формула-1 заставила кричать детей на британском пароме

2 минуты чтения 18:50 | Обновлено: 18:54

На пароме, принадлежащем компании DFDS, пассажирам после Гран-при Формулы-1 показали порнографический фильм. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По ее данным, инцидент произошел на судне, следовавшем из французского города Дьепп в британский Ньюхейвен. Из-за технической неисправности в порту паром отправили обратно, и тогда группа пассажиров обратилась к экипажу с просьбой посмотреть на телевизорах в пассажирском салоне парома Гран-при Формулы-1.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

Просьба пассажиров была выполнена, однако после окончания трансляции гонок на экранах, по словам одного из очевидцев, начали показывать «жесткую порнографию». Присутствовавшие при этом дети начали кричать, рассказал пассажир.

«Внезапно из зоны отдыха с криками выбежали дети. Выбежали родители и стали просить работника разобраться с телевизором, крича: “По телевизору показывают жесткое порно“. Я не видел, но слышал», — сообщил собеседник издания.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Как оказалось, «фильм для взрослых» стоял в программе канала, который на борту включили, чтобы показать пассажирам гонки. Представители компании извинились за произошедшее и отметили, что как только экипаж узнал о содержании начавшегося фильма, «канал быстро переключили».

«Этого больше не повторится. Мы очень сожалеем о понятных волнениях и гневе, которые это вызвало», — заявили представители компании. В DFDS также заверили, что этот телевизионный канал был удален из списка доступных на борту станций.

