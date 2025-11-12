Врача с деменцией не стали наказывать за убийство пациента во время омолаживающей процедуры

Суд Гонконга полностью освободил от ответственности 93-летнего пластического хирурга Франклина Ли Ванг Понга по делу об убийстве пациентки по время процедуры инъекции ботокса семь лет назад. Как сообщает издание South China Morning Post, основанием для такого решения суд назвал прогрессирующую деменцию, которой страдает обвиняемый.

Инцидент, ставший поводом для судебного разбирательства, произошел в ноябре 2018 года. 52-летняя управляющий директор городского отделения швейцарского частного банка Julius Baer Зои Чунг Шук-Линг пришла к Ли на процедуру инъекции ботокса.

Врач дал ей смесь седативных и обезболивающих препаратов, от которых пациентка вскоре впала в кому. Асистировавшие во время процедуры жена и сын врача, попытались реанимировать женщину, а когда это не удалось, Ли-младший сообщил о случившемся в полицию.

В октябре коллегия присяжных признала пластического хирурга виновным в непредумышленном убийстве в результате грубой халатности. В ходе процесса привлеченные эксперты-психиатры заявили, что из-за травмы головы, полученной в 2022 году, когнитивные функции Ли значительно ухудшились. В результате он оказался неспособен эффективно общаться с адвокатами или давать связные показания в свою защиту на суде, несмотря на то, что понимал характер и серьезность выдвинутых против него обвинений.

В итоге суд счел, что состояние обвиняемого не позволяет назначить ему наказание в виде лишения свободы, а равно обязать его пройти лечение, так как, по заключению врачей, его деменция необратима. «Полные и недвусмысленные извинения — вот чего требует порядочность. Суд глубоко опечален тем, что из-за психического состояния подсудимого даже этот минимальный акт раскаяния теперь выходит за рамки его возможностей», — прокомментировал свое решение председательствовавший на процессе судья.

В то же время он отметил, что Ли уже привлекался к дисциплинарной ответственности в 2009 году, когда его медицинская лицензия была приостановлена после смерти пациента в ходе процедуры липосакции.