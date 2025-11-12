EN
Открыт новый вид пчел с дьявольскими рогами

2 минуты чтения 02:45

Ученые обнаружили в Западной Австралии новый вид пчел с небольшими рожками, похожими на дьявольские, и назвали его Megachile Lucifer, сообщил Университет Кертина.

Новый вид был обнаружен во время изучения находящегося под угрозой исчезновения дикого цветка Marianthus aquilonaris из семейства питтоспоровых. Доктор Кит Прендергаст из Школы молекулярных и биологических наук Кертина сообщила, что назвала этот вид «Люцифером» из-за необычной рогатой самки. Также она отметила, что на латыни lucifer означает «светоносный».

Фото: самка Megachile Lucifer / Megachile (Hackeriapislucifer (Hymenoptera, Megachilidae), a new megachilid with demon-like horns that visits the Critically Endangered Marianthus aquilonaris (Pittosporaceae) / Journal of Hymenoptera Research

«У самки были невероятные маленькие рожки на морде. Когда я описывала новый вид, я смотрел сериал «Люцифер» на Netflix, и это название просто идеально подошло. Я также большая поклонница персонажа Люцифера на Netflix, поэтому выбор был очевиден», — рассказала автор исследования.

Прендергаст отметила, что новые пчелы были обнаружены на той же небольшой территории, что и редкий цветок, который она изучала. Она предположила, что оба вида находятся под угрозой исчезновения из-за нарушения среды обитания и изменения климата.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

«Многие горнодобывающие компании до сих пор не проводят исследования на предмет наличия местных пчел, поэтому мы можем упустить неописанные виды, в том числе те, которые играют важную роль в поддержании исчезающих видов растений и экосистем», — подчеркнула она.

В 2022 году Прендергаст также открыла новый вид пчел в Австралии и назвала его Leioproctus Zephyr в честь своей собаки по кличке Зефир. Она рассказала, что ее питомец безоговорочно любил ее в трудные времена.

