В парламенте Польши осудили перенос релиза GTA VI

Депутат польского сейма от правого политического альянса «Конфедерация» Витольд Туманович осудил перенос даты выхода шестой части игры Grand Theft Auto на полгода. Об этом сообщает Euronews.

«В рамках моего парламентского заявления я хотел бы проинформировать вас об очень тревожной ситуации. Час назад Rockstar Games объявила, что релиз GTA VI будет отложен до следующего года. Это огромный скандал. Честно говоря, если люди не выйдут на улицы после чего-то подобного, я не знаю, что произойдет», — сказал Туманович с трибуны сейма.

Польское издание Wpolityce раскритиковало Тумановича за такое заявление, назвав его абсурдной сценой. Издание отметило, что политик выступил во время секции, посвященной парламентским заявлениям. А депутат от консервативной партии «Право и справедливость» Павел Шрот сказал, что относится к заявлению коллеги «с уважением» и надеется, что дополнение к игре Bannerlord не будет перенесено.

Ранее Rockstar Games объявила о переносе даты выхода GTA VI на 19 ноября 2026 года. Весной компания уже переносила релиз на 26 мая следующего года, а изначально он был запланирован на осень 2025 года.

«Мы приносим извинения за то, что продлеваем и без того долгое ожидание, но эти дополнительные месяцы позволят нам доработать игру до того уровня, которого вы ожидаете и которого вы заслуживаете», — заявили разработчики.

После сообщения о переносе релиза акции компании Take-Two Interactive Software, в которую входит Rockstar Games, упали с примерно 252 долларов до 241 доллара, почти на 10%.