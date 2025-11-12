Девушка случайно откусила часть языка и губы своему парню во время поцелуя

В Кыргызстане 26-летний мужчина лишился почти половины языка и части нижней губы после поцелуя с девушкой. Об этом пишет местное издание «Турмуш» со ссылкой на медиков и милицию.

Инцидент произошел в городе Манас. По словам заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии Жалал-Абадской областной клинической больницы Алмаза Абдылдаева, в ночь на восьмое ноября в приемное отделение обратился местный житель с кровотечением изо рта. Пациент также принес с собой кусок собственного языка и заявил, что получил травму во время поцелуя с девушкой.

«Пациенту немедленно была оказана первая медицинская помощь. Кровоточащая нижняя часть языка и разорванные участки были ушиты. Состояние больного стабильное, он разговаривает и принимает пищу. Примерно 30% языка и около 40% нижней губы были оторваны», — рассказал Абдылдаев.

Директор больницы Кумар Ботокараев сообщил изданию Kaktus.media, что после проведенной операции язык пациента все же «может восстановиться».

«Такие травмы обычно случаются при эпилепсии, но чтобы во время поцелуя — такое в моей практике впервые», — добавил Ботокараев.

Милиция подтвердила факт случившегося, отмечает «Турмуш». По данным пресс-службы Управления внутренних дел Жалал-Абадской области, инцидент был зарегистрирован и начата проверка.

«Гражданин Н. С. уулу, 1999 года рождения, состоял в отношениях с девушкой А.Ж., 2006 года рождения. В день происшествия они вместе присутствовали на свадьбе их друга, где употребляли спиртные напитки. Позже, во время поцелуя, девушка А.Ж. укусила молодого человека за нижнюю часть языка и губы, причинив ему телесные повреждения. Милиция установила, что оба участника происшествия психически здоровы и не состоят на учете у психиатра», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что следователи также назначили судебно-медицинскую экспертизу.