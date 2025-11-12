Крупнейший азиатский лоукостер начнет летать в Россию

Один из крупнейших в мире лоукостеров — авиакомпания AirAsia планирует запустить рейсы в Россию. Об этом в интервью радио РБК рассказал глава авиаперевозчика Тони Фернандес.
«Наш первый маршрут будет из Бангкока в Москву. И я надеюсь, что в течение шести месяцев мы сможем его запустить», — заявил он. При этом он уточнил, что по этому маршруту будут летать лайнеры Airbus A330, оборудованные местами эконом и премиум классов.
В то же время, по словам Фернандеса, средняя цена билета на рейс из Бангкока в Москву составить около 175-200 долларов (примерно 14-16 тысяч рублей по текущему курсу).
В компании ожидают, что после запуска рейсов по новому маршруту AirAsia будет перевозить в Россию около 500 тысяч пассажиров в год. Предполагается, что в первую очередь это будут путешественники из Юго-Восточной Азии, но благодаря сети лоукостера это могут быть и туристы из Австралии и Японии. При этом Фернандес отметил, что авиакомпания также планирует ежегодно перевозить порядка 600-650 тысяч пассажиров-россиян.
Глава AirAsia заявил, что лично полетит на первом рейсе своей авиакомпании из Бангкока в Москву. «Это исторический рейс для AirAsia», — подчеркнул он.
Фернандес также поделился дальнейшими планами развития бизнеса в России. Так, по его словам, AirAsia хотела бы выполнять рейсы из Японии во Владивосток. «Это самая восточная точка России, ближайшая к Азии. Так что Владивосток точно будет в наших планах», — сказал глава компании.
При этом он отметил, что не опасается репутационных и санкционных рисков, открывая авиасообщение с Россией. «Пока мы играем по правилам — проблем не вижу. Но, конечно, мы получим все необходимые разрешения», — подчеркнул он.
Базирующаяся в Малайзии AirAsia начала работать в 1996 году. На сегодняшний день она выполняет рейсы по более чем 100 направлениям в такие страны, как Япония, Сингапур, Шри-Ланка, Индия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Казахстан и Узбекистан.