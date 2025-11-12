EN
Девушка чудом выжила после нападения льва во время сафари

2 минуты чтения 15:47 | Обновлено: 15:49

Волонтер из Швеции Наэми Бой подверглась нападению льва во время сафари в ЮАР, животное напрыгнуло на нее и стащило из седла лошади, сообщает Daily Mail.

Девушка сопровождала конную группу, ее лошадь замыкала шествие. Лев внезапно напал на нее из-за зарослей и укусил за шею. В материале отмечается, что подробности произошедшего сразу после инцидента неизвестны, но лев внезапно отпустил 21-летнюю девушку и скрылся в саванне. The Sun пишет, что обычно позицию в хвосте группы занимает один из сотрудников мест проведения сафари, Бой попросили замыкать колонну «в целях безопасности».

При падении девушка сломала руку, зверь успел полностью вонзить зубы ей в шею. Ее доставили в больницу, где врачи диагностировали повреждения позвонков — два из них оказались сломанными. Также у Бой поврежден спинной мозг.

Уже в больнице у девушки случился инсульт, а в ране развилась инфекция. Она также рассказала, что у нее онемела левая часть тела. После нескольких недель лечения ее состояние стабилизировалось, девушка смогла покинуть ЮАР и продолжить восстановление на родине в городе Мальмё.

Сейчас она продолжает носить корсет на шее и надеется, что сможет полностью поправиться. Вероятно, ей предстоит перенести операцию, но по этому вопросу лечащие Бой врачи пока не пришли к согласию — некоторые все же считают, что без хирургического вмешательства не обойтись.

Девушка считает, что лев мог напасть на нее из любопытства. Он отметила, что уже видела его ранее — животное несколько раз приближалось к зоне сафари. По мнению Бой, льву около двух лет, но она не помнит сам момент нападения, память вернулась к девушке только после перевозки в больницу.

В будущем она планирует вернуться в ЮАР и еще раз попробовать поехать верхом на сафари, но не в роли замыкающей группу. Бой хочет сделать это сразу после того, как полностью восстановит свое здоровье.

