Военный гинеколог тайно снимал своих пациенток

Отдел уголовных расследований Армии США (CID) начал следствие в отношении гинеколога военной базы Форт Худ в штате Техас, в телефоне которого нашли тысячи фотографий и видео интимных частей тела его пациенток. Об этом пишет NBC News со ссылкой на судебный иск.

По данным телеканала, иск против доктора Блейна МакГроу подала жена военного, имя которой не называется. Женщине позвонили армейские следователи и сообщили, что ее недавний визит у врача был записан на камеру.

«Весь прием у МакГроу, включая осмотр груди и таза женщины, был записан на камеру без ее ведома и согласия», — говорится в иске.

В интервью NBC News пострадавшая рассказала, что узнав об этом, она почувствовала себя «униженной, обнаженной и напуганной». «Это рана, которая никогда не заживет. Как можно снова почувствовать себя в безопасности, когда сама организация, призванная защищать людей, становится источником их травмы?» — задалась вопросом она.

Адвокат американки рассказал, что в деле против МакГроу он представляет интересы больше 45 женщин. По словам неназванного военного чиновника, следователи CID уже опросили как минимум 25 пострадавших от действий военного гинеколога.

Согласно судебному иску, МакГроу также обвиняется в «ненадлежащих прикосновениях, грубых замечаниях и проведении ненужных процедур». В документе пострадавшая указала, что за все время она посещала военного гинеколога семь или восемь раз. Впервые она обратилась к нему с жалобами на заболевание матки, боли в области таза и гормональные нарушения.

По ее словам, после процедуры, которая прошла под наркозом, Макгроу сделал ей замечание по поводу татуировок, сделанных на частях тела, «на которые он не имел права смотреть». Во время другого визита, как отмечается, военный гинеколог без надобности осмотрел ее грудь и заявил, что она «выглядит великолепно».

Согласно иску, во время визита 14 октября доктор сделал вид, что ему позвонила медсестра, а затем положил телефон в нагрудный карман. Сообщается, что камера была направлена наружу и тайно снимала интимные части тела супруги военного.

В иске говорится, что несмотря на поступавшие на протяжении многих лет жалобы на сексуализированные домогательства, руководство армии позволяло доктору продолжать практику. «Поступая таким образом, армия прикрывала преступника в форме», — говорится в иске.

По данным телеканала, врача отстранили от работы 17 октября. Сейчас он находится под следствием Отдела уголовных расследований Армии США. Адвокат МакГроу по имени Дэниел Конвей заявил, что доктор «полностью сотрудничает со следствием».