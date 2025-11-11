EN
США призвали Турцию прекратить закупки российских нефти и газа

14:32

Соединенные штаты призвали Турцию отказаться от закупок энергоносителей из России. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента США от 10 ноября, опубликованного по итогам встречи вице-президента Джей Ди Вэнса и главы МИД Марко Рубио с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

«Соединенные Штаты подчеркнули призыв президента Дональда Трампа ко всем союзникам по НАТО прекратить закупки российских энергоносителей, чтобы помочь положить конец продолжающейся войне в Украине», — сообщили в Госдепартаменте.

Давление Вашингтона «может стать потенциальной головной болью» для Турции, считают аналитики Bloomberg Economics Сельва Бахар Базики и Алекс Кокчаров. «Однако благодаря диверсификации, Анкара, по-видимому, находится в хорошей позиции, чтобы смягчить последствия и удержать рост своих импортных расходов под контролем», — сказали они.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

По данным агентства, Турция занимает третье место по объему закупок российской нефти после Китая и Индии. После введенных Трампом санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», турецкие нефтеперерабатывающие заводы заметно сократили импорт. Однако, как отмечает Bloomberg, страна не планирует полностью отказываться от закупок российской нефти.

Кроме того, Россия также является крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию. Отмечается, что в настоящее время стороны ведут переговоры о долгосрочных контрактах, поскольку действующие соглашения истекают в конце года.

Седьмого ноября стало известно, что Дональд Трамп предоставил Венгрии исключение из санкций на закупку российской нефти. По данным Bloomberg, это решение «обеспечило большую победу» для союзника России премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. При этом, как отмечается, Венгрия согласилась на ряд инвестиций в энергетику США.

