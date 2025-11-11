Психолог назвала семь развивающих детей вопросов

Психотерапевт и писательница Эми Морин перечислила изданию Make It телеканала CNBC семь вопросов, которые родители могут задавать своим детям вместо «Как дела в школе?». По ее словам, эти вопросы позволяют проводить с детьми более содержательные беседы и развивать у них эмоциональную осознанность, умение решать проблемы и эмпатию.

Морин рассказала, что родители часто жалуются на встречах с ней, что дети ничего не рассказывают им о том, как прошел их день. Она отметила, что вопрос «Как прошел день?» обычно ведет к односложному ответу.

Эксперт предложила узнать у ребенка, например, о том, какая часть его дня ему понравилась больше всего. «Этот вопрос побуждает детей искать в своём мозге позитивные моменты. Детям, которые не любят школу или склонны зацикливаться на том, что пошло не так, ответ на этот вопрос помогает развить оптимизм и благодарность, которые являются защитными факторами для психического здоровья», — объяснила эксперт.

Чтобы нормализовать ошибки и уменьшить чувство стыда у ребенка, Морин советует спросить у него, какие выводы он извлек из сегодняшних ошибок. Она подчеркнула, что следует задавать этот вопрос с любопытством, а не осуждением, например: «Случилось ли сегодня что-нибудь, что ты сделал бы по-другому в следующий раз?»

Вопрос «Кем ты сегодня гордился?» или «Видел ли ты сегодня, как кто-нибудь старался что-то сделать?» позволяет больше узнать об отношениях ребенка и его ценностях, а также развивает в нем эмпатию. «Что могло бы сделать сегодняшний день лучше?» — помогает распознавать разочарование и открывает путь к решению проблем.

Также Морин рассказала, что вопрос «Кому ты сегодня помог?» вдохновляет ребенка на то, чтобы чаще помогать окружающим и совершать добрые поступки. «Что самое интересное ты сегодня узнал» — ставит любознательность выше академической успеваемости, а «Что ты хотел бы попробовать нового?» поощряет смелость и умение выходить за рамки зоны комфорта.