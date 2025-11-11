Вооруженные силы Великобритании задействовали спецподразделения Королевской морской пехоты из 42-го и 47-го подразделений коммандос в составе Морской оперативной группы спецназначения (SOMTG) для проведения учений в восточной части Балтийского моря. Они включают в себя секретные операции по захвату судов, прибрежных объектов и нефтяных платформ.

«Учение Baltic Dawn вновь продемонстрировало, что всегда было характерно для сил коммандос — способность наносить неожиданные удары с моря, в любом месте и в любое время. Сегодня все иначе: мы развиваем эту проверенную временем способность. Действуя с платформ Королевского флота и проводя сложные операции морской интердикции, мы расширили наш радиус действия и гибкость», — сообщил командир SOMTG Адам Кидсон.

Отмечается, что это финальный этап подготовки после серии секретных учений по захвату кораблей в восточной части Балтийского моря и совместного рейда с 3-м батальоном рейнджеров британской армии на эстонском острове Сааремаа. Подразделение должно дать НАТО элитные силы, которые смогут быстро развернуться для возвращения контроля над судами и нефтяными платформами.

Заместитель начальника штаба обороны Великобритании, генерал-лейтенант Роберт Магован, в декабре 2022 года сообщал, что с апреля того же года около 300 военнослужащих 45-го подразделения командос участвовали в совместных операциях повышенного риска с украинскими силами. По его словам, эти операции выполнялись «в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска».

В июле бывший руководитель Белтелерадиокомпании Беларуси Александр Зимовский заявил, что в 2027 году Европа начнет военные действия против России, писала «Комсомольская правда», которую называют любимой газетой Владимира Путина. По мнению Зимовского, на военные наступления указывает «характер учений в Балтийском регионе». Он также считает, что «натовские стратеги» считают победу над Россией возможной только на ограниченной территории и без риска ядерного удара со стороны Москвы.