Любимая газета Путина написала о «кровавых планах» Европы по вторжению в Россию

«Комсомольская правда», которую называют любимой газетой Владимира Путина, опубликовала статью под заголовком «Три сценария большой войны с Россией: в Европе составили кровавые планы». Как и следует из названия, речь в ней идет о разных маршрутах скорого наступления со стороны НАТО. Кроме того, опрошенные газетой эксперты предсказывают и время нападения на Россию.

В частности, бывший руководитель Белтелерадиокомпании Беларуси Александр Зимовский, представленный в материале военным экспертом и медиаконсультантом, убежден, что Европа начнет военные действия против России в 2027 году. На это, по его мнению, указывает «характер учений в Балтийском регионе». По мнению Зимовского, «натовские стратеги» считают победу над Россией возможной только на ограниченной территории и без риска ядерного удара со стороны Москвы.

Почему власть терпит Z-блогеров Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит? Политика 7 минут чтения

Другой эксперт — глава прокремлевского Центра изучения военных и политических конфликтов и бывший сотрудник администрации президента Андрей Клинцевич — прогнозирует начало военных действий со стороны Брюсселя на 2028-2030 годы. Он не исключает, что Европа намеренно спровоцирует Россию, чтобы развязать войну. Чтобы этого избежать, Клинцевич предлагает проводить «натурные испытания ядерного оружия» для устрашения европейских лидеров.

Среди трех возможных сценариев развития событий наиболее вероятным является начало военных действий в Калининграде, говорит Андрей Клинцевич. По его словам, протест и ультиматум России НАТО проигнорирует — тогда российским войскам «придется пробиваться к своим через Сувалский коридор».

Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу» Мир 7 минут чтения

На втором месте расположился так называемый «молдавский сценарий», согласно которому Европа сначала нанесет удары по Приднестровью и Гагаузии, а России придется на них ответить. Такое мнение высказал член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

И, наконец, самый маловероятный на данный сценарий обозначен газетой как «опасность с севера». Предполагается, что войска НАТО могут зайти со стороны Финляндии. По мнению Александра Зимовского, у этой страны «сохранилась хорошая военная инфраструктура, которую в альянсе могут использовать для атаки на Петербург, Карелию и Мурманскую область». В этом случае Третья мировая война становится реальной угрозой, отмечает издание.

Ранее зарубежные СМИ опубликовали собственный «экстремальный» сценарий развития конфликта между Россией и НАТО. Согласно нему, войну начнет именно Россия, и зайдет она со стороны стран Балтии. Первый год военного конфликта обойдется Европе в 1,5 триллиона долларов.