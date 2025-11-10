EN
Власти раскрыли способ вернуть интернет после возвращения из-за границы

2 минуты чтения 20:35 | Обновлено: 20:49

Минцифры объявило, что для сим-карт российских операторов при возвращении из международного роуминга будет действовать 24-часовой «период охлаждения», во время которого будет заблокирован доступ к мобильному интернету и смс. Чиновники пояснили, что это нововведение поможет отличить устройства реальных абонентов от боевых беспилотников, которые используют мобильную сеть.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество

«Нововведения направлены на обеспечение безопасности граждан России. Сим-карты с мобильным интернетом могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации. Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников», — отметили в министерстве.

Правило о «периоде охлаждения» с 10 ноября действует в тестовом режиме. Блокировка будет включаться, если сим-карта была неактивна в течение трех суток или при возвращении в России из-за границы. При этом Минцифры рассказало о способах восстановить доступ к сети досрочно.

По данным «Холода», абонентам «Мегафона» уже приходят сообщения с текстом: «Здравствуйте. Информируем вас, что после возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. Для снятия ограничения, по возвращении вам поступит смс от оператора для прохождения авторизации». Оператор подчеркнул, что пользователям будут доступны звонки и сервисы из «белого списка».

В случае блокировки связи абоненты будут получать от своих операторов смс-сообщение с информацией о способах снятия ограничений. Например, пользователи могут перейти по ссылке из сообщения и ввести капчу — код на картинке, который, как правило, способны прочитать только люди. Также абоненты могут прервать «период охлаждения», связавшись с колл-центром своего оператора и пройдя идентификацию по телефону.

