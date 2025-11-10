EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Один из самых разыскиваемых ФБР украинских киберпреступников впервые публично рассказал о своей деятельности

2 минуты чтения 23:07

Издание Би-би-си взяло шестичасовое интервью у украинского киберпреступника из Донецка Вячеслава Пенчукова, отбывающего девятилетний срок в американской тюрьме Энглвуд в штате Колорадо. Пенчуков во время своего первого разговора с журналистами рассказал о своей деятельности, вымогательствах со стороны украинских чиновников и контактах с главой российской группировки Evil Corp Максимом Якубцом. Это интервью стало частью серии подкастов Би-би-си Cyber ​​Hack: Evil Corp, в которых журналисты рассказывают о работе связанной с российскими силовиками Evil Corp.

В конце 2000-х Пенчуков возглавил команду Jabber Zeus, которая работала в офисе в центре Донецка и похищала деньги с зарубежных счетов с помощью вредоносной программы Zeus. В эту же группировку входил Якубец, которого в 2019 году ФБР обвинило в руководстве Evil Corp.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Пенчуков сообщил, что ФБР в начале 2010-х задержала многих его партнеров по Jabber Zeus, однако ему удалось скрыться. Позднее он занялся, по его словам, честным бизнесом по продаже угля на Донбассе, однако украинские чиновники, узнав о его прошлом, начали вымогать у него деньги «почти каждый день».

Хакер утверждает, что вернулся к киберпреступлениям, чтобы расплатиться с украинскими чиновниками после того, как его угольный бизнес в Донецкой области отобрали сепаратисты в 2014 году, а в его квартиру попали ракеты.

«Я просто решил, что это самый быстрый способ заработать денег, чтобы заплатить им», — сообщил он. По данным Би-би-си, в этот раз он начал воровать деньги с помощью программ-вымогателей, возглавив IcedID — группировку, которая смогла заразить более 150 тысяч компьютеров. «Кибербезопасность значительно улучшилась, но мы смогли зарабатывать около 200 тысяч долларов в месяц», — рассказал Пенчуков о своем участии в хакерских атаках после почти десятилетнего перерыва.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

Пенчуков был арестован в Швейцарии в 2022 году после 15 лет розыска. «На крыше были снайперы, и полицейские повалили меня на землю, надели наручники и надели мешок на голову прямо на улице перед моими детьми. Они испугались», — рассказал он.

В прошлом году суд в США приговорил Пенчукова к двум девятилетним срокам, которые он отбывает одновременно. Он сообщил, что считает такое наказание «слишком суровым». Также его обязали выплатить пострадавшим 54 миллиона долларов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке