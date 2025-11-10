Один из самых разыскиваемых ФБР украинских киберпреступников впервые публично рассказал о своей деятельности

Издание Би-би-си взяло шестичасовое интервью у украинского киберпреступника из Донецка Вячеслава Пенчукова, отбывающего девятилетний срок в американской тюрьме Энглвуд в штате Колорадо. Пенчуков во время своего первого разговора с журналистами рассказал о своей деятельности, вымогательствах со стороны украинских чиновников и контактах с главой российской группировки Evil Corp Максимом Якубцом. Это интервью стало частью серии подкастов Би-би-си Cyber ​​Hack: Evil Corp, в которых журналисты рассказывают о работе связанной с российскими силовиками Evil Corp.

В конце 2000-х Пенчуков возглавил команду Jabber Zeus, которая работала в офисе в центре Донецка и похищала деньги с зарубежных счетов с помощью вредоносной программы Zeus. В эту же группировку входил Якубец, которого в 2019 году ФБР обвинило в руководстве Evil Corp.

Пенчуков сообщил, что ФБР в начале 2010-х задержала многих его партнеров по Jabber Zeus, однако ему удалось скрыться. Позднее он занялся, по его словам, честным бизнесом по продаже угля на Донбассе, однако украинские чиновники, узнав о его прошлом, начали вымогать у него деньги «почти каждый день».

Хакер утверждает, что вернулся к киберпреступлениям, чтобы расплатиться с украинскими чиновниками после того, как его угольный бизнес в Донецкой области отобрали сепаратисты в 2014 году, а в его квартиру попали ракеты.

«Я просто решил, что это самый быстрый способ заработать денег, чтобы заплатить им», — сообщил он. По данным Би-би-си, в этот раз он начал воровать деньги с помощью программ-вымогателей, возглавив IcedID — группировку, которая смогла заразить более 150 тысяч компьютеров. «Кибербезопасность значительно улучшилась, но мы смогли зарабатывать около 200 тысяч долларов в месяц», — рассказал Пенчуков о своем участии в хакерских атаках после почти десятилетнего перерыва.

Пенчуков был арестован в Швейцарии в 2022 году после 15 лет розыска. «На крыше были снайперы, и полицейские повалили меня на землю, надели наручники и надели мешок на голову прямо на улице перед моими детьми. Они испугались», — рассказал он.

В прошлом году суд в США приговорил Пенчукова к двум девятилетним срокам, которые он отбывает одновременно. Он сообщил, что считает такое наказание «слишком суровым». Также его обязали выплатить пострадавшим 54 миллиона долларов.