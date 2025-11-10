СМИ: «Лукойл» может остановить добычу на одном из крупнейших месторождений в мире из-за санкций США

Нефтяная компания «Лукойл» направила письмо в министерство нефти Ирака, в котором объявила о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих продолжению работ на месторождении «Западная Курна-2», пишет Reuters со ссылкой на источники.
Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, «Лукойл» прекратит добычу и полностью выйдет из проекта, сообщают источники. Причина проблем компаний — санкции США. Из-за них иракская государственная компания SOMO отказалась принять три партии добытой на этом месторождении нефти, а государство перестало платить «Лукойлу» даже наличными.
«Западная Курна-2» является самым ценным зарубежным активом «Лукойла» и одним из крупнейших месторождений нефти в мире, отмечает агентство. На него также приходится около 9% всей добычи нефти в Ираке.
Выплаты «Лукойлу», предназначенные ему в качестве вознаграждения за деятельности в Ираке, заморожены до заключения соглашения, которое обеспечит дальнейшую разработку месторождения и предусмотрит способ расчетов, не попадающий под санкции США.
Также «Лукойл» прекратил сотрудничество со всеми работниками кроме граждан России и Ирака. По данным агентства, заявление о форс-мажоре было одобрено с учетом положений договора с «Лукойлом», а сама компания ищет способ правовой защиты от возможного штрафа за несоблюдение договоренностей с министерством нефти Ирака.
Ранее «Лукойл» рассчитывал продать свои зарубежные активы компании Gunvor, но эта сделка сорвалась. Это произошло на фоне обвинений в связи Gunvor с Россией со стороны США. До 2014 года одним из совладельцев компании был считающийся близким к Владимиру Путину российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Сама компания отрицает обвинения США.