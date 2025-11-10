В Госдуме назвали условие для изоляции рунета

Депутат Госдумы от «Справедливой России» и первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил в разговоре с «Газетой.ру», что Роскомнадзор изолирует российский сегмент интернета в случае вмешательства в парламентские выборы в 2026 году.

«Может, вы знаете, попытки влиять через интернет на выборы были. Были атаки на ДЭГ [дистанционное электронное голосование, — прим. “Холода”] и на центральную избирательную комиссию, и слава Богу, нам удалось это предотвратить. Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это не печально, как это не сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать», — заявил депутат.

После заявления Чепы глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил ТАСС, что власти не планируют отключать рунет от внешнего интернета во время выборов 2026 года.

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. Да, действительно, мы каждую выборную кампанию — и федеральную, и региональную — сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать и умеем отделять вредоносный контент от полезного. И в этом смысле есть уверенность в том, что мы и впредь будем действовать так же избирательно для того, чтобы те привычные, скажем так, иностранные ресурсы, которыми пользуются россияне, оставались у них в постоянном доступе», — объяснил единоросс.

С 1 марта следующего года в России вступит в силу новая схема управления блокировками в интернете. Новые правила позволят Роскомнадзору изолировать рунет в случае «угрозы нарушения информационной безопасности».