Интернет и мемы

Власти обновили схему управления блокировками интернета в России

2 минуты чтения 18:15 | Обновлено: 18:17

Управлением устранением «угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования» интернета на территории России с 1 марта 2026 года будет заниматься Роскомнадзор по согласованию с Минцифры и ФСБ, следует из нового постановления правительства.

РБК пишет, что из перечня субъектов системы централизованного управления интернетом исключены несколько видов лиц — операторы связи, владельцы технологических сетей, владельцы соцсетей, мессенджеров, сервисов электронной почты, а также другие провайдеры.

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
Криминал11 минут чтения

С марта следующего года операторы будут обязаны исполнять решения Роскомнадзора по отключению или замедлению определенных властями сегментов интернета, в том числе соцсетей и видеохостингов. Опрошенные журналистами эксперты рассказали, что эта схема управления Рунетом фактически работает и сейчас.

«Изменения легализуют то, что уже работает по факту. Операторы за последнее время привыкли, что регулятор своими фактическими действиями немного опережает нормативные документы», — заявил гендиректор Piter-IX Николай Метлюк.

Другие эксперты заметили, что правительство «переиздало» технические правила работы введенного еще несколько лет назад механизма — уточнило детали взаимодействия операторов связи с Роскомнадзором и обновило список угроз, которые вносятся в специальный перечень.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

Журналисты отмечают, что первоначальная редакция правил централизованного управления сетью связи общего пользования в России была опубликована в 2020 году, позже в нее дважды вносились корректировки — в 2021 и 2023 годах. Эти документы принимались после одобрения закона о «суверенном интернете», он вступил в силу в ноябре 2019 года.

Закон требует от операторов связи обязательной установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые используются Роскомнадзором для управления трафиком. ТСПУ также позволяет блокировать ресурсы или ограничивать доступ к ним. Нынешние правила будут действовать шесть лет

