Власти обновили схему управления блокировками интернета в России

Управлением устранением «угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования» интернета на территории России с 1 марта 2026 года будет заниматься Роскомнадзор по согласованию с Минцифры и ФСБ, следует из нового постановления правительства.

РБК пишет, что из перечня субъектов системы централизованного управления интернетом исключены несколько видов лиц — операторы связи, владельцы технологических сетей, владельцы соцсетей, мессенджеров, сервисов электронной почты, а также другие провайдеры.

С марта следующего года операторы будут обязаны исполнять решения Роскомнадзора по отключению или замедлению определенных властями сегментов интернета, в том числе соцсетей и видеохостингов. Опрошенные журналистами эксперты рассказали, что эта схема управления Рунетом фактически работает и сейчас.

«Изменения легализуют то, что уже работает по факту. Операторы за последнее время привыкли, что регулятор своими фактическими действиями немного опережает нормативные документы», — заявил гендиректор Piter-IX Николай Метлюк.

Другие эксперты заметили, что правительство «переиздало» технические правила работы введенного еще несколько лет назад механизма — уточнило детали взаимодействия операторов связи с Роскомнадзором и обновило список угроз, которые вносятся в специальный перечень.

Журналисты отмечают, что первоначальная редакция правил централизованного управления сетью связи общего пользования в России была опубликована в 2020 году, позже в нее дважды вносились корректировки — в 2021 и 2023 годах. Эти документы принимались после одобрения закона о «суверенном интернете», он вступил в силу в ноябре 2019 года.

Закон требует от операторов связи обязательной установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые используются Роскомнадзором для управления трафиком. ТСПУ также позволяет блокировать ресурсы или ограничивать доступ к ним. Нынешние правила будут действовать шесть лет