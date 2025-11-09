Десять человек смыло в море волной в Испании

Три человека погибли и еще 15 получили повреждения различной тяжести во время мощного прибоя на испанском острове Тенерифе 8 ноября, сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

В этот день на Тенерифе была объявлена тревога в связи с непогодой, однако некоторые туристы не послушали предупреждение властей. Шесть французских туристов отправились на пирс пляжа Роке-де-лас-Бодегас — оттуда их смыло водой в море. Четверо из них были госпитализированы с легкими травмами, одной женщине с повреждениями средней тяжести потребовалась эвакуация вертолетом, еще одному человеку помощь оказали на месте.

Позже волны ударили по пирсу в Пуэрто-де-ла-Кру, здесь в воду унесло десять человек одновременно. Прибывшие на место происшествия власти смогли спасти девять из них — трое получили тяжелые травмы, у четырех диагностировали повреждения средней степени тяжести, еще у двоих повреждения оказались легкими.

Во время инцидента одна женщина погибла от остановки сердца, ее пытались реанимировать пять бригад скорой помощи, однако их усилия не дали результата. Власти Канарских островов рассказали, что спасать людей им помогали и местные жители.

Еще один человек погиб после падения в море в районе Чарко-дель-Вьенто. Спасатели эвакуировали пострадавшего мужчину на вертолете, однако от полученных тяжелых травм он позже скончался на вертолетной площадке.

Третьим погибшим оказался местный рыбак, упавший в море О-Портиньо. Об инциденте властям рассказал очевидец, но помощь пришла слишком поздно — спасатели смогли лишь достать тело из воды и констатировать наступление смерти.

Власти отмечают, что установили на пляжах острова предупредительные буи, свидетельствующие об опасности, но пострадавшие не учли этот сигнал.