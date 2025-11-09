EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Десять человек смыло в море волной в Испании

2 минуты чтения 19:42

Три человека погибли и еще 15 получили повреждения различной тяжести во время мощного прибоя на испанском острове Тенерифе 8 ноября, сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

В этот день на Тенерифе была объявлена тревога в связи с непогодой, однако некоторые туристы не послушали предупреждение властей. Шесть французских туристов отправились на пирс пляжа Роке-де-лас-Бодегас — оттуда их смыло водой в море. Четверо из них были госпитализированы с легкими травмами, одной женщине с повреждениями средней тяжести потребовалась эвакуация вертолетом, еще одному человеку помощь оказали на месте.

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
Криминал11 минут чтения

Позже волны ударили по пирсу в Пуэрто-де-ла-Кру, здесь в воду унесло десять человек одновременно. Прибывшие на место происшествия власти смогли спасти девять из них — трое получили тяжелые травмы, у четырех диагностировали повреждения средней степени тяжести, еще у двоих повреждения оказались легкими.

Во время инцидента одна женщина погибла от остановки сердца, ее пытались реанимировать пять бригад скорой помощи, однако их усилия не дали результата. Власти Канарских островов рассказали, что спасать людей им помогали и местные жители.

Еще один человек погиб после падения в море в районе Чарко-дель-Вьенто. Спасатели эвакуировали пострадавшего мужчину на вертолете, однако от полученных тяжелых травм он позже скончался на вертолетной площадке.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

Третьим погибшим оказался местный рыбак, упавший в море О-Портиньо. Об инциденте властям рассказал очевидец, но помощь пришла слишком поздно — спасатели смогли лишь достать тело из воды и констатировать наступление смерти.

Власти отмечают, что установили на пляжах острова предупредительные буи, свидетельствующие об опасности, но пострадавшие не учли этот сигнал.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке