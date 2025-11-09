EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Франция стала поставлять Украине старые рыболовные сети для ловли российских дронов

2 минуты чтения 13:44

Французские рыболовы стали собирать и отправлять в Украину свои изношенные рыболовные сети для защиты от российских беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, срок службы сетей из конского волоса для ловли морского черта вдоль побережья Бретани составляет от 12 до 24 месяцев. До недавнего времени изношенные и непригодные к ремонту рыболовные сети представляли серьезную экологическую проблему. Отмечается, что ежегодно их накапливалось около 800 тонн, однако теперь для них нашли «жизненно важное» применение.

«Когда мы узнали, что Украине нужны сети, рыбацкое сообщество сразу откликнулось. В этом регионе нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема скорее в том, что делать с ними, поскольку несколько компаний, занимавшихся переработкой сетей, закрылись. Если эти сети нужны, чтобы создавать противодроновые заграждения и спасать жизни в Украине — пусть берут», — рассказал президент благотворительной организации Kernic Solidarités Жерар Ле Дафф.

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
Криминал11 минут чтения

Отвечающий за логистику в Kernic Solidarités Кристиан Абазиу добавил, что украинцы были «глубоко тронуты» поддержкой французских рыбаков. «Тот факт, что люди из рыболовной отрасли на другом конце Европы отправляют сети, чтобы помочь им защищаться, растрогал украинцев до слез», — рассказал он.

Отмечается, что Kernic Solidarités уже отправила в Украину две партии сетей общей длиной 280 километров. По данным издания, в Украине эти сети натягивают между опорами, создавая тоннели, в которых запутываются дроны, а также применяют для маскировки траншей и техники. Кроме того, кусками таких сетей наполняют украинские беспилотники, чтобы сбрасывать их сверху на российские дроны и выводить их из строя.

Пресс-секретарь 93-й механизированной бригады Украины Ирина Рыбакова отметила, что противодроновые тоннели из сетей устанавливаются по всей линии фронта в Донецкой области. Однако, по ее словам, операторы российских дронов все чаще находят способы обходить такие заграждения. Рыбакова добавила, что сети не являются «панацеей», а представляют собой лишь один из элементов системы защиты от беспилотников.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года