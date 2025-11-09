Франция стала поставлять Украине старые рыболовные сети для ловли российских дронов

Французские рыболовы стали собирать и отправлять в Украину свои изношенные рыболовные сети для защиты от российских беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, срок службы сетей из конского волоса для ловли морского черта вдоль побережья Бретани составляет от 12 до 24 месяцев. До недавнего времени изношенные и непригодные к ремонту рыболовные сети представляли серьезную экологическую проблему. Отмечается, что ежегодно их накапливалось около 800 тонн, однако теперь для них нашли «жизненно важное» применение.

«Когда мы узнали, что Украине нужны сети, рыбацкое сообщество сразу откликнулось. В этом регионе нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема скорее в том, что делать с ними, поскольку несколько компаний, занимавшихся переработкой сетей, закрылись. Если эти сети нужны, чтобы создавать противодроновые заграждения и спасать жизни в Украине — пусть берут», — рассказал президент благотворительной организации Kernic Solidarités Жерар Ле Дафф.

Отвечающий за логистику в Kernic Solidarités Кристиан Абазиу добавил, что украинцы были «глубоко тронуты» поддержкой французских рыбаков. «Тот факт, что люди из рыболовной отрасли на другом конце Европы отправляют сети, чтобы помочь им защищаться, растрогал украинцев до слез», — рассказал он.

Отмечается, что Kernic Solidarités уже отправила в Украину две партии сетей общей длиной 280 километров. По данным издания, в Украине эти сети натягивают между опорами, создавая тоннели, в которых запутываются дроны, а также применяют для маскировки траншей и техники. Кроме того, кусками таких сетей наполняют украинские беспилотники, чтобы сбрасывать их сверху на российские дроны и выводить их из строя.

Пресс-секретарь 93-й механизированной бригады Украины Ирина Рыбакова отметила, что противодроновые тоннели из сетей устанавливаются по всей линии фронта в Донецкой области. Однако, по ее словам, операторы российских дронов все чаще находят способы обходить такие заграждения. Рыбакова добавила, что сети не являются «панацеей», а представляют собой лишь один из элементов системы защиты от беспилотников.