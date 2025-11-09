EN
СМИ: США приостановили поставки оружия для стран НАТО и Украины

2 минуты чтения 16:31

Власти США приостановили поставки оружия странам НАТО, это касается и грузов, которые затем направляются Украине, пишет Axios со ссылкой на данные Госдепартамента.

Экспорт американского оружия на сумму в пять миллиардов долларов задерживается из-за приостановки работы правительства США. Три четверти сотрудников бюро Госдепартамента, занимающегося этим вопросом, отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

Источники рассказали журналистам, что чиновники обязаны отправлять предложения по экспорту вооружения в Конгресс, однако шатдаун и последовавшее за ним сокращение количества работников на местах не позволяют делать это оперативно. Вероятно, есть задержки и с отправками уже согласованного вооружения, поскольку те же сотрудники занимаются и контролем за завершением экспортной цепочки.

Задержки коснулись ракет AMRAAM, а также боевых систем Aegis и HIMARS. Их должны были получить Дания, Хорватия и Польша, отмечают журналисты. Опрошенные парламентарии-республиканцы обвинили в возникновении задержек Демократическую партию США, представители которой, по их мнению, затягивают шатдаун.

«Китай и Россия не прекращают работу, их усилия по подрыву США, наших партнеров и союзников становятся более эффективными, в то время как наша промышленная база страдает, а потребности наших союзников остаются неудовлетворенными», — заявил глава комитета Сената по международным отношениям Джеймс Риш.

«Футляр от человека»
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
Криминал53 минуты чтения

Журналисты отмечают, что часть поставок США странам НАТО позже направляется в Украину, но в момент отправки конечный пункт назначения может быть не определен окончательно. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Киев получает большую часть вооружений, которые Вашингтон продает государствам альянса.

Эта схема поставок заработала летом 2025 года, об одобрении отправки первой партии вооружений в ее рамках стало известно в сентябре. Ранее СМИ сообщали, что шатдаун привел к паузам в обсуждении будущих поставок, но о задержке уже согласованных известно не было.

