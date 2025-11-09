EN
СМИ: Россия поставляет нефтепродукты в Австралию в обход санкций

2 минуты чтения 21:43 9 ноября

Российские нефтепродукты продолжают экспортироваться в Австралию в обход введенных в 2022 году санкций, пишет The Guardian со ссылкой на данные Европейского центра исследований энергетики и чистого воздуха.

Импортеры пользуются лазейкой в австралийском законодательстве, которая позволяет обойти ограничения через закупки в третьих странах. Австралия прекратила покупать нефть напрямую у России, однако с 2023 года, как считают исследователи, в страну поступило более трех миллионов тонн нефтепродуктов российского происхождения.

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
Криминал11 минут чтения

С января 2023 года четверть всех закупаемых Австралией нефтепродуктов поставляется Сингапуром, за этот период данная страна получила более 22 миллионов тонн нефтепродуктов из России. Треть из них поступила в универсальный терминал порта Джуронг, который принадлежит инвестиционному фонду Macquarie.

В дальнейшем фонд продавал нефтепродукты австралийским компаниям, в том числе и получающим государственную поддержку от правительства страны. У них же затем закупаются управляющие заправочными станциями и операторы поставок топлива в армию Австралии, утверждают журналисты.

Глава МИД Австралии Пенни Вонг потребовала от компаний страны гарантий, что в их цепочках поставок отсутствует нефть из России. При этом министр признала, что стране сложно отслеживать логистику закупок, и отказалась поддержать дальнейшее ужесточение существующих правил.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

Ранее представили правительства Австралии подтвердили, что в страну попадали российские нефтепродукты, поступившие из Индии. Представители Macquarie заявили, что контрольный пакет управляемого ими терминала принадлежит властям Сингапура. На его территории, по словам сотрудников фонда, обеспечивается соблюдение законодательства страны и международного санкционного режима. При этом, как отмечают журналисты, фонд Macquarie не смог предоставить гарантий того, что российские нефтепродукты из терминала не отправляются в Австралию.

