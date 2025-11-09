СМИ: Россия поставляет нефтепродукты в Австралию в обход санкций

Российские нефтепродукты продолжают экспортироваться в Австралию в обход введенных в 2022 году санкций, пишет The Guardian со ссылкой на данные Европейского центра исследований энергетики и чистого воздуха.

Импортеры пользуются лазейкой в австралийском законодательстве, которая позволяет обойти ограничения через закупки в третьих странах. Австралия прекратила покупать нефть напрямую у России, однако с 2023 года, как считают исследователи, в страну поступило более трех миллионов тонн нефтепродуктов российского происхождения.

С января 2023 года четверть всех закупаемых Австралией нефтепродуктов поставляется Сингапуром, за этот период данная страна получила более 22 миллионов тонн нефтепродуктов из России. Треть из них поступила в универсальный терминал порта Джуронг, который принадлежит инвестиционному фонду Macquarie.

В дальнейшем фонд продавал нефтепродукты австралийским компаниям, в том числе и получающим государственную поддержку от правительства страны. У них же затем закупаются управляющие заправочными станциями и операторы поставок топлива в армию Австралии, утверждают журналисты.

Глава МИД Австралии Пенни Вонг потребовала от компаний страны гарантий, что в их цепочках поставок отсутствует нефть из России. При этом министр признала, что стране сложно отслеживать логистику закупок, и отказалась поддержать дальнейшее ужесточение существующих правил.

Ранее представили правительства Австралии подтвердили, что в страну попадали российские нефтепродукты, поступившие из Индии. Представители Macquarie заявили, что контрольный пакет управляемого ими терминала принадлежит властям Сингапура. На его территории, по словам сотрудников фонда, обеспечивается соблюдение законодательства страны и международного санкционного режима. При этом, как отмечают журналисты, фонд Macquarie не смог предоставить гарантий того, что российские нефтепродукты из терминала не отправляются в Австралию.