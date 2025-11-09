Миллионы опасных для жизни пластиковых гранул выбросило на английские пляжи

В Англии начали расследование дела о загрязнении побережья Восточного Сассекса, на который выбросило миллионы токсичных и опасных для жизни пластиковых гранул. Под подозрением оказалась компания Southern Water, занимающаяся водоснабжением и очисткой сточных вод на юго-востоке страны. Об этом пишет The Guardian.

Камбер-Сэндс в Восточном Сассексе является излюбленным местом для отдыха туристов и местных жителей, который славится своим редким дюнами и золотыми пляжами. Однако теперь это побережье серьезно загрязнено и масштабы настолько велики, что ни власти, ни волонтеры не справляются с очисткой пластиковых отходов.

«Мы пытаемся восстановить хронологию событий и понять, как произошла эта ужасная ситуация. Это просто ужасно. Эти гранулы настолько мелкие, что издалека пляж кажется совершенно нормальным. Но стоит подойти ближе и становится видно, что там миллионы черных гранул, застрявших под водорослями. Это непосильная задача, добровольцы уже несколько дней собирают их и будут продолжать это делать, но мы не сможем очистить пляж полностью. Это самое ужасное загрязнение пляжа, которое я когда-либо видел», — рассказал сотрудник экологической организации Strandliners Энди Динсдейл.

Депутат от Лейбористской и Кооперативной партии Хелена Доллимор предположила, что гранулы могли попасть в море из местной станции водоочистки. Сообщается, что она направила письмо генеральному директору компании Southern Water Лоуренсу Госдену с требованием провести тщательное расследование и дать разъяснения случившемуся.

«Огромное количество пластиковых гранул, выброшенных сюда, представляет угрозу экологической катастрофы. Эти биогранулы смертельно опасны для морской и прибрежной фауны. Мы уже наблюдаем на пляжах растущее число гибели тюленей, рыб и морских свиней. Местные жители неустанно трудятся, стараясь собрать как можно больше гранул, но это гонка со временем. Southern Water должна срочно установить, могли ли их местные очистные сооружения стать источником этих гранул. Я потребовала, чтобы они направили все доступные ресурсы на поддержку операции по очистке», — сказала она.

По данным издания, пластиковые гранулы также представляют собой серьезную угрозу для собак, поскольку содержат большое количество полициклических ароматических углеводородов, известных своими канцерогенными свойствами. В них также содержатся токсичные вещества, в том числе свинец, сурьма и бром.