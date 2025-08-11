EN
Торговец мандаринами заставил умыться зеленкой заподозренных в краже детей

2 минуты чтения 09:19 | Обновлено: 09:21

В Чувашии местный 44-летний предприниматель, чье имя не называется, вывез за город и заставил умываться зеленкой двух подростков, которых он заподозрил в краже нескольких мандаринов с его точки на местном рынке. Об этом сообщили в региональных МВД и прокуратуре.

По данным силовиков, мужчина вывез предполагаемых похитителей мандаринов — 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку — на своем автомобиле в лес около улицы 50 лет Октября в городе Ядрин.

Прокуратура также опубликовала видео последовавшего наказания. На кадрах по очереди появляются подростки, их лица заблюрены, но по движениям тела можно понять, что они сильно напуганы. По команде мужчины они вытягивают руки вперед, после чего мужчина выливает им в ладони зеленку. «Умывайся, блять!» — командует он, и подростки послушно следуют указанию.

«Покажешь дорогу?»
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
Криминал14 минут чтения

В сообщениях силовиков уточняется, что мать детей в полицию не обращалась, тем не менее по факту произошедшего начата проверка. О задержании торговца также ничего не сообщалось.

Тем не менее позже телеканал РЕН опубликовал видео с его извинениями. На кадрах, снятых, как утверждается, на фоне той самой торговой точки с мандаринами, мужчина средних лет стоит перед девочкой, которая за весь ролик не произносит ни слова.

«Искренне приношу свои извинения тебе, мальчику. Хочу этот вопрос закрыть, чтобы ты на меня зла не держала. Я уже себя проклинаю, потому что у меня самого четверо детей», — говорит мужчина.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

«Тем более, дети. Представь, что кто-нибудь так с твоими сделал», — отвечает ему взрослый женский голос за кадром.

Пострадавший мальчик при этом в кадре не появляется, а на лице девочки следов зеленки не видно. По данным силовиков, предприниматель «наказал» детей 30 июля. Дата съемки видео с его извинениями не указана, однако опубликовано оно было 10 августа.

