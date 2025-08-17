Против женщины завели дело за кражу дождевой воды

Полиция немецкого района Констанц возбудила уголовное дело о краже против 51-летней жительницы города Шпайхинген. Ее обвиняют в том, что она наполнила лейки дождевой водой из бочки соседа. На это дело обратила внимание британская газета The Times.

«Даже если финансовый ущерб невелик, изъятие чужой собственности является кражей. Ведь то, что однажды попало в бочку, больше не принадлежит небу, а владельцу», — заявили в полиции. По данным Welt, ущерб был оценен в 15 центов.

Первая финансовая пирамида России Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов Экономика 17 минут чтения

По версии силовиков, около четырех утра женщина с лейкой дважды перебежала улицу, зашла во двор соседа и налила себе суммарно около 40 литров дождевой воды.

В полиции считают, что женщина действовала умышленно, потому что во время второго похода за водой она спряталась за мусорным баком от проезжавшей мимо машины. «Видимо, она не хотела, чтобы её ночной полив был обнаружен», — отметили силовики.

Величайший обман в истории Лувра Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы Криминал 9 минут чтения

Согласно законам Германии, дело о краже малоценных предметов может быть возбуждено по заявлению потерпевшего или в случае общественной значимости этого преступления. При этом сама статья о краже не предусматривает мягкое наказание за кражу дешевых предметов, поэтому суд имеет право назначить обвиняемой штраф или до пяти лет лишения свободы.

The Times отмечает, что земля Баден-Вюртемберг несколько лет назад отменила порог в 25 евро, до которого полиция не начинала уголовное преследование самостоятельно. Немецкое издание SWR пишет, что полиция все равно имеет право прекратить это дело, если сочтет, что нанесенный женщиной ущерб был незначительным.