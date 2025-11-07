EN
Назван лучший город для состоятельных людей

15:42

Самым привлекательным городом мира для состоятельных людей признали Дубай. Рейтинг составила компания Savills Plc, она проанализировала 30 мировых мегаполисов, сообщает Bloomberg.

Авторы исследования называют несколько факторов, которые делают Дубай оптимальным выбором для богатых переселенцев. В первую очередь это налоговые преимущества, там не взимаются налоги на наследство, прирост капитала и личное состояние. А еще — развитая семейная инфраструктура и высокий уровень безопасности. «Многие международные школы в Дубае сообщают о росте списков ожидания, поскольку все больше семей переезжают в город», — отмечают аналитики. По данным Savills, Дубай значительно опережает другие города из рейтинга по числу международных школ.

Еще одним стимулом для переезда в ОАЭ стал режим «золотых виз», который предоставляет десятилетнее право на жительство при инвестициях от двух миллионов дирхамов (около 545 тысяч долларов), отмечают исследователи.

По данным Savills, после спада 2022 года мировое богатство вновь растет, особенно быстро в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2024 году число долларовых миллионеров в мире увеличилось на 680 тысяч человек, рост составил 1,2% по сравнению с предыдущим годом. К 2029 году их число, по прогнозам аналитиков, может увеличиться еще примерно на пять миллионов человек.

Авторы исследования также указывают на сдвиг интереса от традиционных финансовых центров к технологическим городам. В Шэньчжэне, который называют «китайской Кремниевой долиной», и главной IT-хабе Индии Бангалоре число миллионеров за последнее десятилетие также выросло в несколько раз.

А для старшего поколения одним из ключевых факторов при выборе места жительства остается налог на наследство. Именно из-за него Лондон, занявший первое место по качеству жизни, потерял позиции в общем рейтинге. По оценке аналитиков, изменения в налоговой системе Великобритании «охладили интерес к городу среди обеспеченных клиентов».

Вслед за Дубаем в рейтинге расположились Нью-Йорк, Сингапур, Гонконг и Абу-Даби. В десятку лидеров также вошли Монако, Лос-Анджелес, Майами, Аспен и Лондон.

