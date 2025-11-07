Илону Маску одобрили бонус в триллион долларов

Американский миллиардер Илон Маск получит крупнейший в истории пакет вознаграждений на общую сумму в один триллион долларов. Соответствующее решение, как сообщается, принял совет акционеров компании Tesla.
Согласно одобренному плану, Маск получит примерно 12% акций компании, что увеличит принадлежащую ему долю Tesla до 25%. Для этого миллиардер должен в течение 10 лет достичь ряда целей. В частности, расширить развивающийся бизнес Tesla по производству роботакси и увеличить рыночную стоимость компании как минимум до 8,5 триллиона долларов. При этом, если Маск не сможет достичь поставленных целей, он не получит ничего.
За это решение проголосовали 75% акционеров компании. Как сообщается, против выплаты Маску рекордного бонуса выступили Норвежский государственный фонд благосостояния, которому принадлежит 1,2% акций Tesla, Калифорнийская система пенсионного обеспечения государственных служащих, владеющая примерно пятью миллионами акций автопроизводителя, а также Американская федерация учителей и Пенсионный фонд штата Нью-Йорк.
Ранее председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм утверждала, что Маск может покинуть пост генерального директора Tesla, если компания не одобрит этот компенсационный пакет.
В свою очередь, Маск ранее говорил, что хочет иметь больше акций Tesla, чтобы гарантировать сохранение достаточного контроля над компанией. Последний раз миллиардер говорил об этом, отчитываясь о результатах компании за третий квартал 2025 года.
Тогда он подчеркнул, что Tesla готова к массовому выпуску роботов и расширению сети роботакси в США, но для успеха этих начинаний требуется его участие. Маск пояснил, что хочет быть уверен, что в какой-то момент не потеряет контроль над Tesla из-за недостаточного количества акций во владении.