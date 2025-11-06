Тело женщины покрылось змеевидными узорами из-за натуральной мази

В Китае госпитализировали женщину, тело которой частично онемело и покрылось змеевидными узорами. Этому предшествовало многолетнее использование якобы натуральной мази для лечения покраснения и зуда на коже. Об этом пишет газета South China Morning Post.

В октябре 40-летнюю Тинтинг доставили в больницу Чжунда при Юго-Восточном университете в Нанкине, провинция Цзянсу. Во время обследования женщина призналась, что занималась самолечением и никогда не обращалась за медицинской помощью.

Все началось 10 лет назад, когда Тинтинг обнаружила красные пятна на своей правой ступне. Ее также мучал сильный зуд, а расчесывание пятен привело к их распространению по всему телу. Однажды китаянка увидела в интернете рекламу мази для кожи. Производитель уверял, что она изготовлена из натуральных компонентов и способна «лечить все виды кожных заболеваний». Это убедило женщину и она решила приобрести себе мазь.

«С самого начала средство отлично помогало мне от зуда. Я тогда подумала, что наконец-то нашла то, что мне нужно», — вспоминает она.

С тех пор женщина стабильно заказывала средство и непрерывно наносила его на кожу. Отмечается, что за эти годы она потратила на продукт более 100 тысяч юаней (около 14 тысяч долларов).

Помимо денежных расходов, китаянка внезапно столкнулась с проблемами со здоровьем. Однажды она заметила, как ее тело покрылось змеевидными узорами красного цвета. Кроме того, ее нижние конечности начали отекать, а руки — неметь. Также женщина начала страдать от тошноты и рвоты.

После госпитализации врачи диагностировали у пациентки резкое снижение уровня кортизола и вторичную недостаточность надпочечников. Это заболевание, при котором надпочечники не вырабатывают достаточное количество жизненно важных гормонов.

«Многие так называемые “чисто травяные и безгормональные” мази для кожи, продаваемые в интернете, на самом деле содержат сильнодействующие стероиды. Они действительно способны быстро снять зуд, покраснение и другие кожные симптомы. Однако при длительном применении кожа привыкает к такому воздействию. Как только лечение прекращается, симптомы возвращаются. Еще опаснее то, что стероиды могут всасываться через кожу и со временем накапливаться в организме, подавляя функцию надпочечников», — рассказал главный дерматолог больницы Чжунда Ван Фэй.

По его словам, любое средство для лечения кожных заболеваний нужно использовать под строгим контролем врача.