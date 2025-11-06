Революционную технологию в судостроении показали в Китае

Китай представил подробности проекта атомного грузового судна, которое может изменить коммерческое судоходство. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, корабль сможет перевозить около 14 тысяч стандартных контейнеров, что сравнимо с грузоподъемностью крупнейших контейнеровозов мира. При этом судно будет оснащено реактором на основе металла тория. Он рассматривается как более безопасная альтернатива урану.

Катастрофа «российской Ferrari» Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить Экономика 24 минуты чтения

Разрабатываемый реактор представляет собой установку на расплавленных солях тория (TMSR) с тепловой мощностью 200 МВт. Этот показатель сопоставим с мощностью реактора S6W, который используется на атомных подводных лодках ВМС США класса Seawolf. В отличие от традиционных реакторов, работающих на уране, установка не требует массивных систем охлаждения и герметичных корпусов высокого давления, уточняет SCMP.

Торий называют более доступным и устойчивым к ядерному распространению топливом. Главное преимущество реактора заключается в том, что он не требует водяного охлаждения. Тепло от расплавленных солей позволяет ему работать при более низком давлении, что делает установку компактнее, тише и потенциально безопаснее.

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество Мир 17 минут чтения

По оценке SCMP, если проект будет успешно реализован, технология может радикально изменить не только коммерческое судоходство, но и военно-морскую инженерию, а также глубоководные операции.

Концепция корабля была впервые представлена в 2023 году, однако подробности не раскрывались. Разработка стала одним из первых примеров применения ториевых технологий в судостроении. Если проект окажется успешным, Китай сможет продвинуться в создании более безопасных и автономных атомных кораблей, резюмирует издание.