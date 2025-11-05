EN
Интернет и мемы

Жених превратил свадебный костюм в источник дохода

2 минуты чтения 14:02 | Обновлено: 14:07

Во Франции мужчина придумал нестандартный способ оплатить собственную свадьбу. Он решил продавать рекламные места на смокинге, сообщает People.

Предприниматель Дагобер Реноф разместил на костюме логотипы более 20 технологических стартапов, которые согласились стать спонсорами его торжества. В результате он получил более 10 тысяч долларов. Однако чистая прибыль составила примерно две тысячи долларов после вычета расходов и налогов.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

По информации издания, все началось с того, что Реноф признался в соцсетях в крайне сложном финансовом положении накануне свадьбы. Один из пользователей пошутил, что заплатит 500 евро, если логотип его компании появится на свадебном костюме. Эта идея быстро привлекла внимание других, и Реноф решил превратить шутку в реальный проект.

Мужчина создал сайт, где компании могли приобрести рекламное место на его смокинге. Стоимость зависела от расположения логотипа, от 300 до 2 тысяч долларов за место с максимальной видимостью. А за 100 долларов можно было разместить название компании на подкладке пиджака. Среди спонсоров оказались стартапы Comp AI, Dropkick Copy, Prompt Watch, WebCrawler API, Rank.ai, Superblog и другие.

Свадьба состоялась 25 октября в Лилле, на севере Франции. На церемонии присутствовали 16 гостей. По словам Ренофа, идея вызвала одобрение у друзей и родственников. Мать невесты, например, посчитала эту задумку забавной «для людей из маркетинга», ведь молодожены работают именно в этой сфере. Сам жених отметил, что смокинг с логотипами выглядел «элегантно и дорого» и не испортил атмосферу праздника.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

По признанию жениха, этот необычный проект принес ему новые возможности. Так, один из предпринимателей, впечатленный его инициативой, предложил Ренофу работу в нью-йоркском стартапе Comp AI. Позже мужчина рассказал, что считает это главным успехом своего эксперимента.

После свадьбы Реноф и его жена решили выставить костюм на благотворительный аукцион. А вырученные средства они направят в фонд, помогающий детям с эпилепсией. От этой болезни пятнадцать лет назад умер отец невесты.

Ранее СМИ писали об американце, который превратил в рекламный щит свой ирокез. Боб Бэгнелл размещает на прическе логотипы брендов — так он зарабатывает на жизнь и уже несколько лет обеспечивает всю семью.

Горящие новости
