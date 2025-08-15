Мужчина живет на доходы со своего ирокеза

Американец Боб Бэгнелл превратил свой ирокез в необычный бизнес, который теперь кормит всю его семью. Вот уже несколько лет он сотрудничает с брендами, размещая рекламу на своей прическе, и даже снялся в нескольких фильмах и музыкальном клипе. Своей историей он поделился в интервью The Guardian.

Еще семь лет назад житель города Литтлтон в штате Колорадо выглядел «обычным» мужчиной за 50, который носит аккуратную стрижку с ровным верхом. В те годы он работал волонтером в школе, где учились его дети. Однажды в учебном заведении объявили День безумных причесок и Бэгнелл решил сделать себе ирокез. Эта идея, по его словам, очень понравилась детям, однако супруга по имени Джули была категорически против.

«Я пообещал ей сбрить ирокез на следующий день. Но моя прическа произвела такой фурор на школьной площадке, что я решил пока оставить все как есть. Мы живем в маленьком и достаточно консервативном сообществе, но, кажется, все приняли мой новый образ. Хотя некоторые считали, что у меня кризис среднего возраста», — вспоминает Бэгнелл.

Супруга Бэгнелла все же приняла его новый образ и даже стала помогать ему с оформлением ирокеза. У женщины не было подобного опыта, однако со временем она научилась создавать яркие и сложные рисунки с помощью баллончиков и профессиональной машинки для вырезания трафаретов.

Необычный ирокез Бэгнелла быстро прославил его среди местных жителей — многие приходили в продуктовый магазин, где он работал, просто чтобы посмотреть, какой дизайн он выбрал на этот раз. Так, на Пасху у него на голове появился кролик, «какающий» мармеладками, на Хэллоуин — ирокез с мультяшными тыквами, а на Рождество Джули покрасила ему волосы в зеленый цвет, а затем украсила их гирляндами и шарами.

Семья завела страницу в фейсбуке, а затем в инстаграме, где стала публиковать необычные прически Бэгнелла. Именно тогда к нему поступило первое коммерческое предложение от производителей пончиков.

«Мы не знали, сколько брать за рекламу их бренда, поэтому просто назвали цену в 75 долларов. Мы были очень удивлены, когда они согласились и заплатили. Теперь мы всегда держим дома минимум дюжину баллончиков с краской ведь никогда не знаешь, что попросят завтра», — поделился мужчина.

Сейчас у 58-летнего Бэгнелла уже тысячи подписчиков на разных платформах. За эти годы мужчина также успел выступить на разных мероприятиях, сняться в музыкальном клипе и даже в нескольких фильмах. Доход от бизнеса с ирокезом вырос настолько, что мужчина смог полностью посвятить себя этому делу и больше не работать по найму.

«Сейчас мой ирокез достигает 14 дюймов [35 сантиметров] в высоту — отличная величина для нанесения надписей. Ирокез достаточно большой, чтобы на нем был виден текст, но не настолько, чтобы мешать в повседневной жизни. Я видел ирокезы и гораздо выше, но такие просто не влезли бы в мою машину», — рассказал Бэгнелл.

В дальнейшем семья планирует открыть тематическое заведение под названием The Mohawk Bob Bar & Grill (Бар и гриль «Ирокез Боб»).



