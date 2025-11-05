Мужчина схватил за грудь президента Мексики во время ее общения с народом

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подверглась домогательствам со стороны нетрезвого мужчины, пока она общалась с гражданами на улице в столице страны. Это, как пишет The Guardian, вызвало вопросы о недостаточном уровне охраны у президента, а также об уровне сексуализированных домогательств, которым подвергаются женщины в Мексике.
Издание опубликовало видео произошедшего, на котором видно, как мужчина пытается поцеловать президента в шею и обнять ее сзади, трогая за грудь. Шейнбаум в этот момент пытается убрать от себя его руки и разворачивается к мужчине лицом, после чего в происходящее вмешивается другой чиновник, которые встает между мужчиной и президентом.
На записи видно, как Шейнбаум натянуто улыбается после того, как пристававшего мужчину от нее отстранили, и говорит: «Не волнуйтесь». Испанская газета El País пишет, что полиция арестовала мужчину и передала его прокуратуре по делам о сексуализированных преступлениях. По ее данным, инцидент произошел накануне, когда Шейнбаум возвращалась с мероприятия в Министерстве народного образования.
Случившееся вызвало волну критики в соцсетях. «Даже будучи президентом, ты не застрахована от того, что тебя будут тискать на улице. Это то, с чем ежедневно сталкиваются миллионы женщин, не имея охраны», — написала в своем инстаграме журналистка феминистского издания Volcánicas Каталина Руис-Наварро. В своем ролике она отметила, что случившееся «и есть патриархат».
The Guardian отмечает, что Шейнбаум ранее следовала привычке своего предшественника на посту президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который общался с людьми без существенной охраны. Теперь же Шейнбаум может изменить свой подход к встречам с мексиканцами.