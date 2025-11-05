EN
Мужчина схватил за грудь президента Мексики во время ее общения с народом

2 минуты чтения 17:43 | Обновлено: 18:11
Мужчина схватил за грудь президента Мексики во время ее общения с народом

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подверглась домогательствам со стороны нетрезвого мужчины, пока она общалась с гражданами на улице в столице страны. Это, как пишет The Guardian, вызвало вопросы о недостаточном уровне охраны у президента, а также об уровне сексуализированных домогательств, которым подвергаются женщины в Мексике.

Издание опубликовало видео произошедшего, на котором видно, как мужчина пытается поцеловать президента в шею и обнять ее сзади, трогая за грудь. Шейнбаум в этот момент пытается убрать от себя его руки и разворачивается к мужчине лицом, после чего в происходящее вмешивается другой чиновник, которые встает между мужчиной и президентом.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

На записи видно, как Шейнбаум натянуто улыбается после того, как пристававшего мужчину от нее отстранили, и говорит: «Не волнуйтесь». Испанская газета El País пишет, что полиция арестовала мужчину и передала его прокуратуре по делам о сексуализированных преступлениях. По ее данным, инцидент произошел накануне, когда Шейнбаум возвращалась с мероприятия в Министерстве народного образования.

Случившееся вызвало волну критики в соцсетях. «Даже будучи президентом, ты не застрахована от того, что тебя будут тискать на улице. Это то, с чем ежедневно сталкиваются миллионы женщин, не имея охраны», — написала в своем инстаграме журналистка феминистского издания Volcánicas Каталина Руис-Наварро. В своем ролике она отметила, что случившееся «и есть патриархат».

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

The Guardian отмечает, что Шейнбаум ранее следовала привычке своего предшественника на посту президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который общался с людьми без существенной охраны. Теперь же Шейнбаум может изменить свой подход к встречам с мексиканцами.

Фото:The Guardian

