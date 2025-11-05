EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Женщину оштрафовали за визиты ее кота к соседу

2 минуты чтения 14:58 | Обновлено: 14:59

Суд во Франции обвинил кота в порче чужого имущества и обязал его хозяйку выплатить соседу компенсацию в 1250 евро (116,7 тысяч рублей) и штраф в размере 30 евро за каждое нарушение границ. При этом сама женщина утверждает, что обвинение строилось на косвенных доказательствах и заявивший на нее в суд мужчина ни разу не предоставил факта вины ее питомца. Об этом пишет Le Parisien.

По данным издания, инцидент произошел в регионе Эро, а приговор по нему был вынесен еще в январе. Поводом для иска стали регулярные визиты рыжего кота по кличке Реми в дом соседей. Живущий рядом мужчина утверждал, что Реми якобы прошел по свежей штукатурке, помочился на одеяло и оставил фекалии в саду.

«Когда мне сообщили о приговоре, меня словно ударили по голове. В этом объемном судебном деле на 90 страниц нет реальных доказательств того, что именно Реми причинил ущерб. В нашем районе есть еще один рыжий кот. Даже на многочисленных фотографиях, предоставленных суду самим соседом, видно, что по его саду ходили и другие кошки», — рассказала хозяйка кота Доминик Вальдес.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

На этом сосед не остановился. Он подал на Доминик новый иск в суд, по которому теперь требует две тысячи евро компенсации. Отмечается, что женщине также могут увеличить размер штрафа до 150 евро за каждое появление рыжего кота в саду заявителя.

«С момента вынесения приговора я держу Реми дома. Это очень сложно. Он набрал вес и стал агрессивным. Я даже не могу пустить его в сад, так как боюсь, что он перепрыгнет через забор. Получается его приговорили к домашнему аресту. Сейчас он будто отбывает свой срок заключения и двойного наказания», — сказала Доминик.

Отмечается, что приговор возмутил членов Общества защиты животных (SPA). «Это не просто местечковая история. Дело гораздо серьезнее. Кошка, особенно живущая в доме, естественным образом стремится исследовать территорию вокруг своего дома. Если этот случай станет прецедентом, это может серьезно замедлить процесс усыновления животных. Кто захочет брать питомца, рискуя быть обязанным платить штрафы за его передвижения? Никто!» — подчеркнул глава SPA  Гийом Санчес.

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
Общество15 минут чтения

На приговор также отреагировали местные жильцы с питомцами. «Как такое возможно? Здесь кошки свободно перемещаются из дома в дом — это общеизвестный факт. Если кого-то это не устраивает, их просто прогоняют, и они больше не возвращаются. Эти бродячие кошки приносят большую пользу, уничтожая крыс», — рассказала владелица четырех кошек Натали.

Другие считают, что подобная практика может создать опасный прецедент и спровоцировать волну необоснованных жалоб от соседей. «Завтра эта крайне извращенная система может коснуться всех нас напрямую. Для этого господина это как касса с деньгами. И это открывает дверь для других жителей, которые не любят животных!» — утверждают соседи Доминик и Анри.

Издание пишет, что несмотря на отсутствие убедительных доказательств вины Реми, адвокат Доминик убедил ее не обжаловать приговор.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству