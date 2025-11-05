СМИ рассказали об угрозе демократии в Украине

Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского обвиняют власти страны в «отступлении от демократии», пишет Politico.

«В то время как мы боремся с российской автократией, мы не можем позволить себе дрейфовать к автократическим методам», — заявил в беседе с журналистами бывший президент Украины Петр Порошенко.

Politico отмечает, что Порошенко и Зеленский испытывают друг к другу сильную неприязнь. Власти Украины еще до начала российского полномасштабного вторжения выдвинули против Порошенко обвинения в финансировании терроризма, государственной измене и создании террористической организации. По версии следствия, он вместе с Виктором Медведчуком, считающимся «кумом Путина», организовал закупки топлива у самопровозглашенных республик на востоке страны.

Сегодня Порошенко возглавляет крупнейшую оппозиционную партию в Верховной Раде и считает, что обвинения в его адрес сфабрикованы. Журналисты отмечают, что продолжающееся расследование может помешать ему участвовать в выборах. Порошенко обвинил Зеленского в превращении правоохранительных органов в силовые.

Гражданские активисты в Украине также считают, что в стране существует угроза разрушения демократических институтов. Они рассказали об интенсификации целенаправленных судебных преследований и препятствовании работе антикоррупционных ведомств, которые расследуют деятельность входящих в окружение Зеленского лиц. При этом в Украине начинает распространяться информация о том, что выборы могут состояться уже в следующем году.

4 ноября ЕС выпустил доклад о реформах и политической ситуации в Украине. В нем, как пишут местные СМИ, сообщается о продолжающемся давлении на Национальное антикоррупционное бюро со стороны Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Однако действия властей не признаны отказом от дальнейших реформ, а правительство страны названо продемонстрировавшим свою приверженность к уважению прав человека. Жалобы активистов на уголовное преследование оппонентов Зеленского в тексте не рассматриваются, сообщает Politico.