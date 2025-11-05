Названы самые безопасные для путешествий страны

Страховая компания Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) составила рейтинг из 15 стран, которые стали самыми безопасными для путешественников в будущем году. На это обратил внимание TimeOut.

Отмечается, что BHTP составляет такой список ежегодно начиная с 2018 года. Он основан на опросе большого числа путешественников, которые рассказали о своих поездках за последнее время. Эти результаты компания объединила со статистикой Глобального индекса миролюбия и других аналогичных индексов.

Катастрофа «российской Ferrari» Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить Экономика 24 минуты чтения

В результате на первое место вышли Нидерланды, сместив с лидерской позиции Исландию. В прошлом году Нидерланды заняли лишь 14-е место, а Исландия в этот раз опустилась на четвертую строчку. При этом респонденты указали, что у них вызывало опасение по поводу безопасности большое количество велосипедистов и шумные туристы в Нидерландах.

На втором месте, сохранив свои позиции в прошлогоднем рейтинге, оказалась Австралия. Австрия впервые участвовала в исследовании и заняла третье место. Пятерку лидеров замыкает Канада. Также в рейтинг попали Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Япония, Ирландия, Бельгия, Португалия, Франция, Великобритания и Дания.

Кроме того, в BHTP распределили результаты опроса по шести подкатегориям. Так, его авторы выявили страны с лучшей защитой от насильственных преступлений. В топ-3 в этом пункте вошли Япония, Канада и Бельгия. Странами с наименьшим риском террористических атак оказались Австралия, Нидерланды и Новая Зеландия.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать Мир 11 минут чтения

Также исследователи выяснили, какие страны туристы считают самыми безопасными в плане транспорта — ими стали Япония, Канада и Австрия. Государствами с лучшей системой здравоохранения для путешественников были названы Австралия, Нидерланды и Новая Зеландия. Лидерами в вопросе безопасности для женщин и представителей ЛГБТ-сообщества стали Нидерланды, Канада и Франция.

Помимо этого, авторы опроса определили, что миллениалы считают самой безопасной страной Австралию, а зумеры — ОАЭ. Люди с доходом выше 350 тысяч долларов в год отдали предпочтение Филиппинам, а те, кто тратят на путешествия более 25 тысяч долларов ежегодно, — Австрии. Ее же сочли самой безопасной страной люди с детьми, а представители ЛГБТ-сообщества выбрали Данию.