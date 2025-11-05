EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы самые безопасные для путешествий страны

2 минуты чтения 00:42

Страховая компания Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) составила рейтинг из 15 стран, которые стали самыми безопасными для путешественников в будущем году. На это обратил внимание TimeOut.

Отмечается, что BHTP составляет такой список ежегодно начиная с 2018 года. Он основан на опросе большого числа путешественников, которые рассказали о своих поездках за последнее время. Эти результаты компания объединила со статистикой Глобального индекса миролюбия и других аналогичных индексов.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

В результате на первое место вышли Нидерланды, сместив с лидерской позиции Исландию. В прошлом году Нидерланды заняли лишь 14-е место, а Исландия в этот раз опустилась на четвертую строчку. При этом респонденты указали, что у них вызывало опасение по поводу безопасности большое количество велосипедистов и шумные туристы в Нидерландах.

На втором месте, сохранив свои позиции в прошлогоднем рейтинге, оказалась Австралия. Австрия впервые участвовала в исследовании и заняла третье место. Пятерку лидеров замыкает Канада. Также в рейтинг попали Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Япония, Ирландия, Бельгия, Португалия, Франция, Великобритания и Дания.

Кроме того, в BHTP распределили результаты опроса по шести подкатегориям. Так, его авторы выявили страны с лучшей защитой от насильственных преступлений. В топ-3 в этом пункте вошли Япония, Канада и Бельгия. Странами с наименьшим риском террористических атак оказались Австралия, Нидерланды и Новая Зеландия.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

Также исследователи выяснили, какие страны туристы считают самыми безопасными в плане транспорта — ими стали Япония, Канада и Австрия. Государствами с лучшей системой здравоохранения для путешественников были названы Австралия, Нидерланды и Новая Зеландия. Лидерами в вопросе безопасности для женщин и представителей ЛГБТ-сообщества стали Нидерланды, Канада и Франция.

Помимо этого, авторы опроса определили, что миллениалы считают самой безопасной страной Австралию, а зумеры — ОАЭ. Люди с доходом выше 350 тысяч долларов в год отдали предпочтение Филиппинам, а те, кто тратят на путешествия более 25 тысяч долларов ежегодно, — Австрии. Ее же сочли самой безопасной страной люди с детьми, а представители ЛГБТ-сообщества выбрали Данию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле