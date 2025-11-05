EN
СМИ: охранника приехавшей в Украину Анджелины Джоли попытались мобилизовать

2 минуты чтения 21:12

Американская актриса Анджелина Джоли приехала в Украину, сообщили источники украинского издания «Суспiльне» и издание «Страна» со ссылкой на местные паблики. По их данным, актриса приехала в Херсон с гуманитарной миссией.

Утверждается, что Джоли посетила местные медицинские учреждения и пообщалась с их сотрудниками и представителями общественных организаций. Фото актрисы в бронежилете с украинским флагом выложил в своем фейсбуке бывший депутат горсовета Херсона Виталий Богданов.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

Кроме того, в соцсетях появилась информация о том, что охранника Джоли попытались мобилизовать представители территориального центра комплектования (ТЦК). Так, по данным паблика «Хуевая Одесса», кортеж Джоли остановили в Николаевской области. Там у ее охранника обнаружили проблемы с документами и забрали в ТЦК, куда затем приехала и сама Джоли.

Эту информацию подтвердили источники ТСН и нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. «Но самое интересное, а откуда же взялось видео, которое теперь везде постят, как Джоли заходит в ТЦК? Кто-то из ТЦК и слил», — написал Гончаренко.

Позже источники ТСН рассказали, что речь не шла о «силовой мобилизации». По их словам, Джоли действительно приехала в ТЦК, но для того, чтобы зайти в туалет. «Что касается ее охранника — это офицер запаса. Силой его никто не задерживал. Его пригласили посетить ТЦК и СП. Установили его личность, после чего он спокойно уехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона», — заявил источник издания.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

В то же время УНИАН сообщает, что задержанный оказался не охранником, а водителем американской актрисы. По данным агентства, он является гражданином Украины. У мужчины не было военно-учетных документов. В ходе проверки в ТЦК выяснилось, что у него нет основания для отсрочки от мобилизации. Теперь, как пишет УНИАН, мужчина «готовится к военной службе по мобилизации».

При этом паблик «Николаевский Ванек» утверждает, что задержанного мужчины вовсе не было в числе официальных сопровождающих Джоли в Украине, и каким образом он оказался в составе кортежа актрисы, неизвестно. По данным паблика, его отправили военно-врачебную комиссию.

