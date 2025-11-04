EN
Интернет и мемы

Назван самый сексуальный мужчина 2025 года

2 минуты чтения 14:09 | Обновлено: 16:37
Американский журнал People выбрал самого сексуального мужчину года. Им оказался 37-летний британский актер Джонатан Бейли, известный по сериалу Netflix «Бриджертоны». Издание поместило его на первую строчку ежегодного рейтинга, отметив обаяние, харизму и растущую востребованность Бейли в Голливуде.

В интервью журналистам Бейли рассказал, что о его новом статусе самого сексуального мужчины на момент разговора почти никто не знал. В курсе был только его пес по кличке Бенсон. Актер признался, что был польщен вниманием, хотя считает присвоенное звание «немного абсурдным» и относится к нему с иронией.

Джонатан Бейли начал актерскую карьеру в детстве, а в семь лет он уже играл на сцене в составе Королевской шекспировской труппы. Популярность пришла к нему после выхода «Бриджертонов» в 2020 году, где он исполнил роль лорда Энтони. С тех пор актер получил номинацию на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в сериале «Попутчики», а также сыграл в мюзикле «Злая» и фильме «Мир юрского периода: Возрождение».

В разговоре с People Бейли признался, что до сих пор привыкает к вниманию публики. «Иногда смотришь назад и не веришь, сколько всего произошло. Но ведь ты просто шел за своей мечтой, не думая, в какую точку это тебя приведет», — отметил он. Актер рассказал, что старается оставаться самим собой и очень ценит близких, которые знают его настоящим и видят в нем не только «самого сексуального мужчину».

Бейли также рассказал о том, каким он видит идеальное свидание. По словам актера, это может быть прогулка, ужин или поход в кино. Но самые приятные воспоминания у него связаны с вечерами, проведенными за пиццей и конструктором Lego. Среди важных качеств в отношениях Бейли назвал честность, открытость и способность искренне радоваться успехам партнера.

В 2024 году Бейли основал благотворительный проект The Shameless Fund, который поддерживает ЛГБТК+ организации и помогает бороться с чувством стыда внутри сообщества. Сам актер открыто говорит о своей гомосексуальности и называет фонд «возможностью отдавать долги за поддержку, которую получил сам».

People ежегодно выбирает самого сексуального мужчину мира с 1985 года. Ранее этого звания, в частности, удостаивались Джордж Клуни, Бред Питт, Пол Радд и Патрик Демпси.

Фото:Lee Jae-Won / AFLO via Reuters Connect

