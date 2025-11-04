СМИ рассказали о «до смерти напуганном» окружении Зеленского

Окружение президента Украины Владимира Зеленского «до смерти напугано» негативной реакцией населения на возможные отключения света предстоящей зимой, пишет Politico со ссылкой на бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Зеленский рискует оказаться под давлением со стороны России, которая продолжает усиливать удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, и собственных граждан, способных высказать публичное недовольство длительными отключениями электричества.

Первая ядерная катастрофа СССР Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор Общество 16 минут чтения

«Большинство украинцев понимают, что правительство нужно критиковать за ошибки даже во время войны, потому что в противном случае это нанесет вред стране», — отметил Кудрицкий. Он считает, что публичная критика в адрес Зеленского за отключения света будет оправдана, поскольку власти допустили ошибки при управлении энергетической системой страны.

Собеседник журналистов отмечает, что энергетические проблемы Украины при наступлении холодов усугубятся, поскольку офис Зеленского несколько лет назад отказался согласовать реализацию программы децентрализации производства энергии в стране, который продвигал Кудрицкий.

Он рассказал, что предлагал Зеленскому отказаться от системы, основанной на выработке электроэнергии преимущественно на больших электростанциях советских времен, которые являются «привлекательными целями» для российских атак.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать Мир 11 минут чтения

Этот план чиновник разработал для противодействия российским ракетам и беспилотникам, однако тогда президент поддержал предложение руководителя своего офиса Андрея Ермака, который хотел привлечь иностранные инвестиции в водород и солнечную энергетику. Через год правительство вынужденно вернулось к плану децентрализации.

Также Кудрицкий отметил, что украинские компании и власти очень медленно строили укрепления у объектов энергетической инфраструктуры, в том числе бетонные укрытия для защиты трансформаторов на станциях. Это, по его мнению, помешало более эффективному противостоянию российским атакам.

Осознавая эти просчеты, окружение Зеленского пытается переложить вину за будущие отключения на других людей, считает Кудрицкий. Politico отмечает, что самому бывшему директору «Укрэнерго» предъявлено обвинение в растрате, которое вызвало возмущение у правозащитников и оппозиционеров в Украине.