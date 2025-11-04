EN
Интернет и мемы

Из фильма «Бойцовский клуб» вырезали часть сцены с мужскими объятиями

2 минуты чтения 15:02 | Обновлено: 15:11
Из фильма «Бойцовский клуб» вырезали часть сцены с мужскими объятиями

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» отцензурировал популярный в России фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», вышедший в 1999 году. На это обратила внимание «Верстка».

Так, изменениям подверглась сцена, в которой главный герой, пришедший на занятие группы поддержки, обнимает другого мужчину. Во время нее за кадром звучит голос рассказчика, произносящий фразу: «Прийти туда, прильнуть к его титькам, расплакаться». Эта фраза была вырезана в русской озвучке.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

Также цензуре подверглась сцена, в которой персонажи Эдварда Нортона и Брэда Питта встречаются утром на кухне. Закадровый голос комментирует ее фразой: «Большую часть недели мы проводили как идеальная супружеская пара». В версии «Амедиатеки» ее не оказалось.

Из картины исчезли встречавшиеся дважды изображения мужского полового члена и вся сцена, в которой герой Питта произносит фразу: «Крепкий большой член». Также кинотеатр замазал упоминание группы поддержки для пострадавших от инцеста — на кадрах фильма, где есть изображение листа бумаги с этим названием, оно замазано полностью. В русской версии субтитров замазано последнее слово, теперь название звучит: «Группа переживших».

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
Общество15 минут чтения

«Амедиатека» также отредактировала и монолог персонажа Хелен Бонем Картер — во время него она упоминает, что может умереть, потому что «наглоталась таблеток». «Бойцовский клуб» вместе с другими фильмами студии «Двадцатый Век Фокс» появились в библиотеке «Амедиатеки» 3 ноября.

Ранее телеканал «Дом кино Премиум» отцензурировал фильм «О чем говорят мужчины» (2010). Из картины вырезали карту, из которой становилось понятно, что герои едут в украинский город Одесса и упоминание группы «Би-2» — сюжет картины выстроен вокруг планов персонажей осуществить эту поездку. Пропала и сцена, в которой персонаж-грузин рассказывает об облавах на граждан этой страны в Москве, которые происходили в 2006 году.

Фото:«Бойцовский клуб» / YouTube

