В России отцензурировали фильм «О чем говорят мужчины»

Телеканал «Дом кино Премиум» вырезал из фильма «Квартета И» «О чем говорят мужчины» карту с упоминанием Одессы, группу «Би-2», лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича и актера Максима Виторгана, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить». Ранее издание обнаружило цензурные правки в фильме «День радио» на том же телеканале.

Телеграм-канал заметил, что из фильма «О чем говорят мужчины» вырезали карту, по которой должно быть понятно, что главные герои едут на машине в Одессу. Также из фильма убрали упоминания группы «Би-2» — несмотря на то, что по сюжету герои едут в украинский город на их концерт.

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«Дом кино» вырезал сцену, в которой грузин рассказывает об облавах на граждан Грузии в Москве, которые происходили в 2006 году в ответ на политику экс-президента страны Михаила Саакашвили, пишет МО.

В титрах следующего фильма из серии — «О чем еще говорят мужчины» — оказались заблюрены имена Анатолия Белого и Максима Виторгана.

Ранее «Можем объяснить» написал, что из фильма «День радио» «Квартета И» также вырезали множество сцен и имен артистов. Из фильма пропали сцены с группами «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко и «Вопли Видоплясова». В титрах оказались скрыты имена лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского, Лагутенко, Виторгана, лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева и журналиста «Дождя» Михаила Козырева. Присутствие персонажей Виторгана и Козырева «значительно сократили», отметил МО.

Виторган прокомментировал изданию «Подъем», что не знал о цензурировании «Дня радио». «Мне кажется, что на канале «Дом кино» работают очень пугливые люди. Это всё душевная организация работников канала «Дом кино». Они очень трепетные какие-то, душевные люди», — предположил актер.

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В последнее время российские онлайн-кинотеатры и телеканалы начали вырезать из фильмов и сериалов артистов, которые высказались против войны, а также сцены, в которых есть критика в адрес российских властей, упоминания абортов или ЛГБТ-персон.

Так, «Дом кино» заблюрил в фильме «Брат-2» афишу рок-группы ДДТ, при этом у лидера группы Юрия Шевчука и у других музыкантов нет каких-либо статусов, которые российские власти накладывают для различных ограничений (например, «иностранного агента»).

«Новая газета Европа» обратила внимание, что телеканал Ю заглушил слово «аборт» в шоу «Беременна по обману». «Коса» позднее уточнила, что это слово заглушили в ютубе телеканала, а на сайте выпуск доступен без цензуры.

«Верстка» заметила, что онлайн-кинотеатр «Амедиатека» вырезал 2,5-минутную сцену аборта из сериала «Клиент всегда мертв». Также издание сообщило, что этот стриминг заменил Владимира Путина на Илона Маска в шутке из сериала «Интервью с вампиром». По подсчетам «Верстки», также в этом сериале изменили около 10 сцен с упоминанием гомосексуальности.

Автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев заметил несколько цензурных правок в канадской комедии «Природа любви» в российских онлайн-кинотеатрах. В одной из сцен убрали реплику, в которой герой назвал главу Чечни Рамзана Кадырова «диктатором». Также из сериала убрали упоминания ЛГБТ-сообщества и употребления наркотиков.