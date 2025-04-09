EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

В России отцензурировали фильм «О чем говорят мужчины»

3 минуты чтения 14:09

Телеканал «Дом кино Премиум» вырезал из фильма «Квартета И» «О чем говорят мужчины» карту с упоминанием Одессы, группу «Би-2», лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича и актера Максима Виторгана, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить». Ранее издание обнаружило цензурные правки в фильме «День радио» на том же телеканале.

Телеграм-канал заметил, что из фильма «О чем говорят мужчины» вырезали карту, по которой должно быть понятно, что главные герои едут на машине в Одессу. Также из фильма убрали упоминания группы «Би-2» — несмотря на то, что по сюжету герои едут в украинский город на их концерт.

Швеция депортирует российских ученых
Швеция депортирует российских ученых
Им на многие годы запрещают въезд в Шенгенскую зону, толком не объясняя причин
Мир5 минут чтения

«Дом кино» вырезал сцену, в которой грузин рассказывает об облавах на граждан Грузии в Москве, которые происходили в 2006 году в ответ на политику экс-президента страны Михаила Саакашвили, пишет МО.

В титрах следующего фильма из серии — «О чем еще говорят мужчины» — оказались заблюрены имена Анатолия Белого и Максима Виторгана.

Ранее «Можем объяснить» написал, что из фильма «День радио» «Квартета И» также вырезали множество сцен и имен артистов. Из фильма пропали сцены с группами «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко и «Вопли Видоплясова». В титрах оказались скрыты имена лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского, Лагутенко, Виторгана, лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева и журналиста «Дождя» Михаила Козырева. Присутствие персонажей Виторгана и Козырева «значительно сократили», отметил МО.

Виторган прокомментировал изданию «Подъем», что не знал о цензурировании «Дня радио». «Мне кажется, что на канале «Дом кино» работают очень пугливые люди. Это всё душевная организация работников канала «Дом кино». Они очень трепетные какие-то, душевные люди», — предположил актер.

Что вызвало новый патриотический срач
Что вызвало новый патриотический срач
И как в нем родился «образ русского воина»
Политика5 минут чтения

В последнее время российские онлайн-кинотеатры и телеканалы начали вырезать из фильмов и сериалов артистов, которые высказались против войны, а также сцены, в которых есть критика в адрес российских властей, упоминания абортов или ЛГБТ-персон.

Так, «Дом кино» заблюрил в фильме «Брат-2» афишу рок-группы ДДТ, при этом у лидера группы Юрия Шевчука и у других музыкантов нет каких-либо статусов, которые российские власти накладывают для различных ограничений (например, «иностранного агента»).

«Новая газета Европа» обратила внимание, что телеканал Ю заглушил слово «аборт» в шоу «Беременна по обману». «Коса» позднее уточнила, что это слово заглушили в ютубе телеканала, а на сайте выпуск доступен без цензуры.

«Верстка» заметила, что онлайн-кинотеатр «Амедиатека» вырезал 2,5-минутную сцену аборта из сериала «Клиент всегда мертв». Также издание сообщило, что этот стриминг заменил Владимира Путина на Илона Маска в шутке из сериала «Интервью с вампиром». По подсчетам «Верстки», также в этом сериале изменили около 10 сцен с упоминанием гомосексуальности.

Автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев заметил несколько цензурных правок в канадской комедии «Природа любви» в российских онлайн-кинотеатрах. В одной из сцен убрали реплику, в которой герой назвал главу Чечни Рамзана Кадырова «диктатором». Также из сериала убрали упоминания ЛГБТ-сообщества и употребления наркотиков.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Общество
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Он повышает продуктивность и снижает тревожность. 20 минут в день хватит, чтобы чувствовать себя бодро и свежо
17:00
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Зарплаты врачей в Европе и России невозможно сравнить, а условия жизни тут прекрасные. Мы очень довольны
00:01
Швеция депортирует российских ученых
Мир
Швеция депортирует российских ученых
Им на многие годы запрещают въезд в Шенгенскую зону, толком не объясняя причин
19:28 8 апреля
Легенда андеграунда и человек-мем
Интернет и мемы
Легенда андеграунда и человек-мем
Умер Паша Техник. Кто он такой и при чем здесь «Ксанакс»?
00:01 8 апреля
Я поставила черный протез глаза
Общество
Я поставила черный протез глаза
Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной»
00:01 7 апреля
Расследование всей жизни
Криминал
Расследование всей жизни
Тру-крайм писательница много лет пыталась раскрыть серийного убийцу. Его поймали после ее смерти
17:00 6 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования