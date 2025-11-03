Женщина рассказала о тяге ее сына к несъедобным предметам из-за редкого расстройства

Жительница Великобритании Джесс Гарри не может отвести сына в детский сад и вынуждена тщательнее следить за его действиями из-за редкого расстройства под названием пикацизм. По ее словам, почти двухлетний Джуниор буквально одержим поеданием несъедобных предметов, в том числе, собственной кровати. Об этом пишет Би-би-си.

Еще в младенчестве, 31-летняя мать обратила внимание на тягу сына к вылизыванию липучек в тактильных книжках. Со временем Джуниор стал поедать коврики, грызть мебель и глотать песок «горстями» из-за чего она была вынуждена забрать ребенка из детского сада.

«Даже если ничего под рукой нет, он все равно что-то найдет и примется это поедать. Сейчас он больше всего одержим деревом и картоном», — рассказала она.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти Общество 15 минут чтения

Недавно ей пришлось переложить Джуниора в металлическую детскую кроватку после того, как ночью он прогрыз свою деревянную и выбрался гулять по дому. Он также успел прогрызть дверную раму, которая была покрыта старым слоем краски со свинцом. Это опасное вещество позже нашли в крови ребенка.

По словам женщины, ей также пришлось заменить все картонные коробки на пластиковые, так как Джуниор прогрыз корзину, где хранились игрушки его старшего брата Джека. Однажды, во время похода в супермаркет, ребенок успел прогрызть коробку из под жалюзи.

«Это занимает буквально несколько секунд. Я знаю, звучит невероятно. Но его вообще нельзя оставлять одного. Если я оставлю его в гостиной, которая, за исключением стен, является безопасной для Джуниора зоной, он все равно что-то найдет. Не знаю, что будет дальше. Иногда я шучу и говорю, что нам нужно жить в пустом контейнере для перевозки грузов», — говорит Джессика.

Сарай на отшибе Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем Криминал 21 минута чтения

Женщина считает, что о диагнозе, с которым столкнулся ее сын, должны знать как можно больше людей, чтобы они могли поддерживать таких родителей. «Когда нас кто-то приглашает в парк, я отказываюсь, но чувствую, что все время придумываю оправдания. Просто я понимаю, что нам лучше остаться дома, где будет меньше стресса», — сказала она.

По данным издания, специфического лечения пикацизма не существует, однако для его контроля применяют такие меры, как отвлечение внимания, работа с тревожностью и замена несъедобных предметов на безопасные аналоги с похожей текстурой.