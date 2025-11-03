Американский дипломат рассказал о желании Путина возродить Российскую империю

Бывший посол США в России Майкл Макфол дал интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel, в котором рассказал в частности о знакомстве с Владимиром Путиным и о его нынешнем желании возродить Российскую империю.

По словам Макфола, при первой встрече Путин не произвел на него «особого впечатления» и показался «довольно скучным бюрократом». Макфол отметил, что их знакомство произошло в 1991 году в кабинете тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

«Позже, работая в администрации США, я смог изучить [Путина] поближе. В 2012 году он закрыл Национальный демократический институт, который я помог открыть в 1991 году. Я также встречался с ним, когда был послом США в России. Я считаю его скорее империалистом, чем коммунистом. Он хочет возродить Российскую империю», — рассказал Макфол.

По словам экс-посла, его беспокоит то, что в слова Путина нельзя верить. Макфол рассказал, как в 2008 году Путин утверждал на немецком телевидении, что он не претендует на Крым, однако аннексировал полуостров в 2014 году, а в 2022 году начал полномасштабное вторжение в Украину.

«За 26 лет у власти [Путин] усвоил, что может успешно угрожать Западу. <…> Остановить Путина сейчас — не только в интересах Украины или Европы, но и в интересах всей Америки. Если мы не остановим его в Украине, нам, возможно, придется остановить его и дальше на западе. Он может втянуть нас в прямой военный конфликт, который обойдется США гораздо дороже», — добавил Макфол.

Кроме того, отвечая на вопрос о периоде холодной войны и борьбе за влияние между Китаем, Россией и США, дипломат заявил, что Россия является «самой слабой сверхдержавой». Макфол добавил, что сейчас европейские страны воспринимают всерьез потенциальную военную угрозу со стороны России и «играют значительную роль в противодействии Путину». В то же время, по его словам, «трагичным» в сложившейся ситуации является то, что США не сотрудничают с Европой.