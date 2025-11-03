Средневековая башня дважды обрушилась в Риме

В центре столицы Италии Риме произошло обрушение одной из городских достопримечательностей — башни Конти. Об этом сообщило местное издание Corriere della Sera.

По данным газеты обрушений было два. Первое произошло около 11:20 по местному времени, а второе — примерно два часа спустя.

В результате несколько человек оказались заблокированы в здании. Как сообщается, четырех человек, удалось спасти с верхних этажей пострадавшей башни. Одного из них — 64-летнего мужчину — экстренно госпитализировали. О его состоянии на момент публикации заметки ничего не известно.

В то же время операция по спасению еще одного пострадавшего, который оказался под завалами на первом этаже здания, все еще продолжается.

«Я обслуживала столики снаружи, когда услышала грохот падающих обломков. Я подняла глаза и увидела, как упал рабочий», — рассказала официантка ресторана, расположенного неподалеку от башни.

Как отмечает издание, прилегающую территорию вокруг Императорских форумов и центральной площади Рима полностью оцепили сотрудники местных правоохранительных органов. По данным газеты, этот шаг объясняется опасением властей о том, что древняя башня продолжит разрушаться.

Torre dei Conti, так башня Конти называется по-итальянски, была построена в 1203 году по приказу папы Иннокентия III. Понтифик возвел ее для своей семьи — знатного рода Конти ди Сеньи. Сразу после постройки высота здания составляла около 50–60 метров. Однако, после землетрясения 1348 года часть башни разрушилась — она потеряла свои верхние ярусы, а устояла лишь нижняя половина здания, которая сохранилась до наших дней и стала одним из символов средневекового Рима.