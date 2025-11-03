EN
Россиянка ушла с другим постояльцем отеля и пропала в Турции

2 минуты чтения 20:57

Жительница Петербурга, 41-летняя Ирина Киселева, приехала с 12-летним сыном на отдых в турецкую Анталию, где заселилась в отель Royal Atlantis Spa & Resort. В конце октября она вышла из отеля с другим его постояльцем, чье имя не называется, и пропала. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По его данным, женщина сказала сыну, что выйдет в магазин за сигаретами, и взяла у него пять долларов. По словам местных полицейских, Киселева покинула отель в компании мужчины и отправилась на пляж. При этом постоялец отеля заявил, что там он ушел играть в волейбол, а когда вернулся к россиянке, ее не было на месте.

Мужчина не стал дожидаться Киселеву и забрал ее вещи с пляжа в отель. Позже он отдал их сотрудникам гостиницы на ресепшене. В сумке Киселевой нашли ее телефон, паспорта, деньги и браслет отеля. Сын женщины рассказал, что его мать обычно не снимала браслет перед тем, как пойти купаться.

«Осторожно, новости» пишет, что в последний раз россиянку видел спящей на шезлонге уборщик отеля. При этом отследить дальнейшие ее перемещения по камерам видеонаблюдения не удалось. Теперь ее сына должны отправить обратно в Россию с помощью турагентства ANEX Tour, а ее родственники обратились в российский МИД с просьбой помочь с поисками женщины.

В начале октября сообщалось, что турист из России Сергей Фролов утонул на таиландском острове Пхукет недалеко от гостиницы, в которой остановился на время отпуска. Его тело нашли в местном морге, где оно числилось как неопознанное. Местные СМИ писали, что мужчина поехал в Таиланд один, поскольку его отпуск не совпал с отпуском жены, и в один момент перестал отвечать на телефонные звонки.

