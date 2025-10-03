EN
Российский турист утонул в море в Таиланде

2 минуты чтения 20:07

Турист из России Сергей Фролов утонул в море на острове Пхукет в Таиланде недалеко от гостиницы, в которой он остановился. 48-летний мужчина приехал на отдых в конце сентября и три дня назад перестал отвечать на телефонные звонки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское консульство.

В консульстве заявили, что его сотрудники на связи с родственниками погибшего, турагентством и страховой компанией. По данным РИА «Новости», объявления о поиске Фролова появились в русскоязычных таиландских группах накануне, а 3 октября стало известно о том, что тело мужчины нашли в морге больницы Vajira Phuket. Там оно числилось как неопознанное.

Мир10 минут чтения

По данным местных СМИ, в момент гибели у Фролова не было с собой документов, поэтому его описали как иностранца средних лет. После гибели мужчины его телефон остался включенным. Его родные пытались до него дозвониться, но никто не брал трубку, поэтому родственники обратились к русскоязычному сообществу Таиланда с просьбой помочь найти Фролова.

Телеграм-канал Shot пишет, что россиянин прилетел на Пхукет в одиночку, поскольку его отпуск не совпал с отпуском жены. Заселившись в отель, он отправил семье видео и сообщил, что с ним все в порядке. После этого он пошел на пляж и больше не выходил на связь.

Телеграм-канал отмечает, что пока неизвестно, почему Фролов утонул. Его родственники рассказали, что мужчина носил слуховой аппарат, однако других проблем со здоровьем, по их словам, у Фролова не было. Сейчас его близкие готовятся транспортировать его тело в Россию.

