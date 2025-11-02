EN
Всемирно известный аферист рассказал о способах защиты от мошенников

2 минуты чтения 18:23

Один из самых знаменитых мошенников прошлого века, ставший прототипом главного героя фильма режиссера Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь», Фрэнк Абигнейл рассказал в интервью РБК, что уже почти полвека преподает в академии ФБР и помогает американским правоохранителям бороться с аферистами.

По его словам, за 49 лет он успел «обучить два поколения агентов». При этом ФБР по-прежнему обращается к нему за помощью в расследовании конкретных дел. «Ну, например, когда возникает какой-нибудь новый вид мошенничества — кто-то использует интернет, а агенты с этим раньше не сталкивались и не понимают, как человек это делает. Тогда они приходят ко мне и спрашивают: “Можешь разобраться?”» — рассказал он.

По словам Абигнейла, сам он никогда не становился жертвой мошенников, хотя попытки такие были. «Я просто стараюсь быть осторожным. Всегда все перепроверяю. Самое важное слово сейчас — “проверка”. Прежде чем расставаться с деньгами или личными данными, нужно убедиться, что все настоящее. Это несложно — просто не стоит действовать на эмоциях», — пояснил эксперт. «Если кто-то просит номер карты или личную информацию — сделайте паузу, скажите себе: “Подожди, я это проверю”. Позвоните, напишите письмо — убедитесь, что все действительно реально», — добавил он.

По мнению самого Абигнейла, он остается ценным специалистом для ФБР, благодаря способности мыслить как преступник. Так, например, его привлекают для тестирования различных систем безопасности, в которых он ищет лазейки и недоработки. Бывший аферист рассказал, что поиск уязвимостей продолжается до тех пор, пока не становится ясно, что продукт будет взломать очень сложно. Абигнейл назвал хорошей защитой ту, которая заставляет преступника отказаться от попыток ее преодолеть и начать поиски более легкой цели.

Эксперт также поделился мнением о том, как изменилась преступность за последние полвека. По его словам, раньше аферистам необходимо было обладать харизмой, а умение обаять жертву было одним из главных навыков успешного мошенника. Теперь же, отметил Абигнейл, эти личные качества обманщикам не нужны, а интернет,  нейросети и другие новшества позволяют применять методы социальной инженерии в преступных целях практически любому.

«Сегодня же мошенник может быть за тысячи миль — в Северной Корее, Китае, на Ямайке. Вы его никогда не увидите. Эмоции, связь с жертвой исчезли. Раньше аферисты немного симпатизировали людям, которых обманывали. Иногда они брали не все деньги, а только часть, потому что считали человека хорошим! Сегодня ничего этого нет. Преступник вас никогда не встретит, ему все равно, живы вы будете завтра или нет», — посетовал Абигнейл.

Фрэнк Абигнейл получил известность в 80-х годах прошлого века, когда выпустил мемуары «Поймай меня, если сможешь: Правдивая история настоящего мошенника». В своей книге он описал множество мошеннических схем и афер, которые ему удалось осуществить, однако главной его специализацией были изготовление и обналичивание поддельных банковских чеков. Спустя 20 лет книга стала основой для полнометражного фильма Спилберга, главные роли в котором сыграли и Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс.

