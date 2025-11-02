EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Shein обвинили в торговле похожими на детей секс-куклами

2 минуты чтения 21:42 2 ноября

Французские власти обвинили базирующегося в Сингапуре международного онлайн-ритейлера Shein в торговле секс-куклами с внешностью детей, пишет Politico, ссылаясь на официальные заявления госорганов Франции.

«Генеральное управление по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством Франции (DGCCRF) обнаружило, что сайт электронной коммерции Shein продавал секс-кукол с детской внешностью. <…> Напоминаем, что распространение детской порнографии через электронные коммуникационные сети карается тюремным заключением на срок до семи лет и штрафом в размере 100 тысяч евро», — говорилось в заявлении французского ведомства по защите прав потребителей.

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
Общество15 минут чтения

Там добавили, что уже обратились в прокуратуру и в Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom), которое предписало Shein оперативно принять соответствующие меры. Позже представители площадки сообщили агентству France-Press, что товары, о которых шла речь, удалены. При этом там подчеркнули, что начали расследование, чтобы узнать, как селлерам удалось обойти ограничения для их размещения.

При этом в обращения DGCCRF в прокуратуру и Arcom говорится, что товары для взрослых продаются на Shein без фильтрации, которая по французскому законодательству должна ограничивать доступ несовершеннолетних к порнографическому контенту.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

Ранее DGCCRF уже обвиняло Shein в нарушениях торгового законодательства ЕС. В июле ведомство оштрафовало площадку на 40 миллионов евро за введение потребителей в заблуждение относительно цен. За несколько месяцев до этого Европейская комиссия (ЕК) направила руководству онлайн-ритейлера предупреждение в связи с нарушением там европейских законов о защите прав потребителей, в частности, использованием фиктивных скидок. 

Как отмечает Politico, комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт позже заявил, что полон решимости пресечь продажу на Shein товаров, нарушающих европейские законы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01 31 октября
Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01 30 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой