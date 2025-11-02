Shein обвинили в торговле похожими на детей секс-куклами

Французские власти обвинили базирующегося в Сингапуре международного онлайн-ритейлера Shein в торговле секс-куклами с внешностью детей, пишет Politico, ссылаясь на официальные заявления госорганов Франции.

«Генеральное управление по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством Франции (DGCCRF) обнаружило, что сайт электронной коммерции Shein продавал секс-кукол с детской внешностью. <…> Напоминаем, что распространение детской порнографии через электронные коммуникационные сети карается тюремным заключением на срок до семи лет и штрафом в размере 100 тысяч евро», — говорилось в заявлении французского ведомства по защите прав потребителей.

Там добавили, что уже обратились в прокуратуру и в Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom), которое предписало Shein оперативно принять соответствующие меры. Позже представители площадки сообщили агентству France-Press, что товары, о которых шла речь, удалены. При этом там подчеркнули, что начали расследование, чтобы узнать, как селлерам удалось обойти ограничения для их размещения.

При этом в обращения DGCCRF в прокуратуру и Arcom говорится, что товары для взрослых продаются на Shein без фильтрации, которая по французскому законодательству должна ограничивать доступ несовершеннолетних к порнографическому контенту.

Ранее DGCCRF уже обвиняло Shein в нарушениях торгового законодательства ЕС. В июле ведомство оштрафовало площадку на 40 миллионов евро за введение потребителей в заблуждение относительно цен. За несколько месяцев до этого Европейская комиссия (ЕК) направила руководству онлайн-ритейлера предупреждение в связи с нарушением там европейских законов о защите прав потребителей, в частности, использованием фиктивных скидок.

Как отмечает Politico, комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт позже заявил, что полон решимости пресечь продажу на Shein товаров, нарушающих европейские законы.