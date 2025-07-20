Популярность опасных для здоровья товаров на Shein и Temu напугала ЕС

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт «шокирован» качеством товаров, продаваемых на китайских платформах Shein и Temu. По его словам, некоторые из них представляют серьезную угрозу здоровью потребителей и откровенно нарушают европейские нормы безопасности. Об этом пишет The Guardian.

По словам Макграта, ежедневно в европейские страны поступают около 12 миллионов посылок с недорогими товарами из-за пределов ЕС. Это серьезно усложняет контроль за безопасностью продукции, поэтому он пообещал ужесточить меры против товаров, нарушающих европейское законодательство. Комиссар подчеркнул, что в ближайшее время должна завершиться общеевропейская проверка с участием «тайных покупателей», которая подтвердит уже собранные доказательства обхода китайскими ритейлерами законов ЕС.

Самые большие змеи в мире Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой Мир 10 минут чтения

Среди наиболее опасных товаров, с которыми в ходе проверки столкнулся Макграт, — детские пустышки с легко отваливающимися бусинами. По его словам, пустышки также создают риск удушья из-за отсутствия необходимого отверстия для доступа воздуха.

В докладе Европарламента, опубликованном в этом месяце, также упоминаются детские дождевики с токсичными химикатами, солнцезащитные очки без UV-фильтра и шорты со шнурками, длина которых превышает допустимую норму и представляет риск споткнуться и упасть.

Кроме того, эксперты обнаружили косметические средства с бутилфенилметилпропионалем (Лилалем) — веществом, признанным ЕС «очень опасным». Вещество запрещено в ЕС с 2022 года из-за рисков для фертильности женщины и развития ее плода.

«Я потрясен. И считаю, что мы обязаны защищать европейских потребителей», — сказал Макграт в разговоре с журналистом газеты.

Целый город исчез за 17 секунд В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли Общество 21 минута чтения

Маграт также заявил, что обеспокоен «несправедливой конкуренцией», которую, по его словам, онлайн-ритейлеры создают для европейского бизнеса.

«Рост действительно феноменальный и он оказывает серьезное давление на системы государств-членов. Я намерен усилить контроль за соблюдением законодательства ЕС в области безопасности продукции и защиты прав потребителей. Это не только защита покупателей, но и вопрос равных условий для европейских компаний, которые несут значительные издержки, в то время как зарубежные продавцы игнорируют правила», — считает комиссар.

В числе рассматриваемых мер — отмена беспошлинного порога в 150 евро и введение сборов за обработку каждой посылки. В ЕС считают, что это поможет сократить заказы недорогих товаров и компенсировать расходы на дополнительные таможенные проверки.