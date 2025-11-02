Подростку разорвало желудок после попытки повторить интернет-челлендж

В сети распространилось видео фельдшера «скорой помощи» с рассказом о последствиях попытки российского подростка повторить известный интернет-челлендж. Для этого юноша выпил бутылку колы, а затем съел несколько растолченных мятных драже «Ментос».

Сеть изобилует роликами, в которых смешивание колы и ментоса приводит к мгновенному образованию огромного количества пены. Как рассказала в ролике сотрудница «скорой помощи», пострадавший вместе с приятелем увидел один из них и решил повторить, использовав в качестве емкости для смешивания собственное тело.

После приема колы и ментоса юноше сразу стало плохо, по словам приятеля, вызвавшего врачей, друга сразу начало рвать, сначала колой, а затем кровью.

«Пол был залит густой липкой кровью с запахом колы. В комнате в луже собственной крови лежал подросток», — говорит фельдшер. По ее словам, врач, осмотревший пострадавшего, диагностировал ему «доскообразный живот» и предположил, что неконтролируемая реакция газировки мятных драже в желудке подростка привели к разрыву одной из его стенок.

Юношу немедленно госпитализировали и отправили на срочную хирургическую операцию, в ходе которой ему пришлось удалить часть желудка. Тем не менее, по словам автора ролика, теперь жизни подростка ничего не угрожает и он идет на поправку.

В июле стало известно о гибели в американском штате Аризона 19-летней Ренны О’Рурк, которая умерла после того, как приняла участие в интернет-челлендже Dusting. Его участники вдыхают пары средства для очистки клавиатуры, что вызывает чувство опьянения и эйфории. Однако, в случае с О’Рурк вдыхание паров чистящего средства привело не к приятным ощущениям, а к смерти от гипоксии мозга.