Интернет и мемы

Подростку разорвало желудок после попытки повторить интернет-челлендж

2 минуты чтения 16:15

В сети распространилось видео фельдшера «скорой помощи» с рассказом о последствиях попытки российского подростка повторить известный интернет-челлендж. Для этого юноша выпил бутылку колы, а затем съел несколько растолченных мятных драже «Ментос».

Сеть изобилует роликами, в которых смешивание колы и ментоса приводит к мгновенному образованию огромного количества пены. Как рассказала в ролике сотрудница «скорой помощи», пострадавший вместе с приятелем увидел один из них и решил повторить, использовав в качестве емкости для смешивания собственное тело.

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
Общество15 минут чтения

После приема колы и ментоса юноше сразу стало плохо, по словам приятеля, вызвавшего врачей, друга сразу начало рвать, сначала колой, а затем кровью.

«Пол был залит густой липкой кровью с запахом колы. В комнате в луже собственной крови лежал подросток», — говорит фельдшер. По ее словам, врач, осмотревший пострадавшего, диагностировал ему «доскообразный живот» и предположил, что неконтролируемая реакция газировки мятных драже в желудке подростка привели к разрыву одной из его стенок.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

Юношу немедленно госпитализировали и отправили на срочную хирургическую операцию, в ходе которой ему пришлось удалить часть желудка. Тем не менее, по словам автора ролика, теперь жизни подростка ничего не угрожает и он идет на поправку.

В июле стало известно о гибели в американском штате Аризона 19-летней Ренны О’Рурк, которая умерла после того, как приняла участие в интернет-челлендже Dusting. Его участники вдыхают пары средства для очистки клавиатуры, что вызывает чувство опьянения и эйфории. Однако, в случае с О’Рурк вдыхание паров чистящего средства привело не к приятным ощущениям, а к смерти от гипоксии мозга.

